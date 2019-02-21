Люди горели заживо: видео и фото пожара в Бангладеш

Коллаж РБК-Украина

От многоквартирного дома остался только пепел

В среду, 20 февраля в столице Бангладеш – городе Дакка произошел жуткий пожар, в котором заживо сгорело более полусотни людей. Об этом сообщает издание The New York Times.

По предварительным данным, в многоквартирном доме в старой части города Дакка произошел взрыв газового баллона, который местные жители использовали для приготовления пищи.

Огни пламени в считанные минуты охватили полностью все строение. На первом этаже располагалась мастерская, в которой было много химикатов, банок с красками. Они моментально загорелись и усилили пожар.

Видео: Пожар в Бангладеш (YouTube)

Пламя распространилось также и на соседние здания, так как в районе Чавкбазара все здания стоят очень близко друг к другу.

К утру 21 февраля от дома остались только обгоревшие балки и пепел, соседние строения также сильно пострадали от пожара.

Видео: Пожар в Дакке (YouTube)

На данный момент уже найдены тела 80 человек, но по словам представителя пожарной службы и гражданской обороны Юлификара Рахмана, жертв может быть намного больше. Поиски пострадавших продолжаются.

Фото: Пожар в Бангладеш (twitter.com)

"Многие из найденных тел обгорели до неузнаваемости. Спасатели используют мешки для тел, чтобы отправить останки в больничный морг – это очень сложная ситуация", - прокомментировал сотрудник пожарной службы и гражданской обороны в Дакке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что число жертв пожара в столице Бангладеш возросло.

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