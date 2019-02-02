Люди в отчаянии, плачут: сеть жалуется на вопиющий беспредел в "Жулянах"

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что задержка некоторых рейсов составила почти трое суток

В киевском международном аэропорту "Жуляны" компания Wizzair около трех суток задерживает рейсы из Украины в Польшу. По данным администрации, причиной является плохая погода, отсутствие самолета и конец рабочей смены пилотов. Пассажиры считают, что сложившаяся ситуация – беспредел администрации аэропорта. К слову, руководитель смены аэропорта во время общения с недовольными пассажирами находился в состоянии алкогольного опьянения. О задержке рейсов в "Жулянах" пишет на своей странице в Facebook Александр Найдук.

"Рейс во Вроцлав задерживают третьи сутки. Рейс в Варшаву задерживают двое суток. Рейсы в Катовице задерживают почти на сутки. И гарантии, что самолет вылетит в обещанное время (в нашем случае с опозданием на 16 часов) - нет. Перевозчик, лоукост - "Wizzair", - пишет Найдук.

Задержка рейса в Жулянах (фото: facebook.com/oleksandr.haiduk)

Причин трехдевной задержки рейсов, по информации администрации, много – плохая погода, отсутствие самолета, конец рабочей смены пилотов.

"В течение трех дней версии о причинах были разные. То плохая погода, то отсутствие самолета. В нашем уже случае версия была такая "у пилотов закончился рабочий день". Люди в отчаянии, плачут", - добавил он.

Найдук пишет, что апогеем вопиющего беспредела стал пьяный руководитель смены аэропорта.

"Но кульминацией стал руководитель смены аэропорта (на фото в оранжевой куртке), который пришел к нам в состоянии алкогольного опьянения", - подытожил он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/oleksandr.haiduk

Напомним, что в Европе из-за снегопадов задерживают авиарейсы.

Ранее в аэропорту "Киев" предупредили о задержке рейсов.

Также мы писали, что в "Борисполе" задержался вылет 22 рейсов из-за проблем с заправкой.