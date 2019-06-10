Люди полетели вниз: в Харькове рухнул канатный мост (видео)

Отдыхающие свалились с канатного моста в Харькове
В Харькове оборвался канатный мост, который был натянут между двумя берегами Журавлевского водохранилища. Видео инцидента опубликовано в группе "ХС Харьков" на Facebook.
Обычно на мосту было одновременно не более четырех человек, но в этот раз охраны не было и мост раскачали отдыхающие. Когда канатный мост оборвался, то люди, которые были в это время на нем, полетели в воду.
В Харькове оборвался канатный мост (видео: facebook.com/h.saltovka)
При этом некоторые получили травмы, но не серьезные, поэтому скорую помощь никто не вызывал.
В Харькове оборвался канатный мост (фото: facebook.com/h.saltovka)
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Скриншот с Facebook
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