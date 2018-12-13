M1 Music Awards 2018: звезды и беспроигрышная лотерея от УНЛ

Фото: Melovin на музыкальной премии

Украинским артистам пришлась по душе моментальная беспроигрышная лотерея от генерального спонсора премии

В Украине отгремело самое главное музыкальное событие года - премия "M1 Music Awards 2018". Лучшие звезды украинского шоу-бизнеса собрались на грандиозном событии, чтобы побороться за желанную награду в музыкальной премии по версии телеканала М1. Под крышей киевского Дворца Спорта собрались тысячи людей и десятки топовых артистов.

Четвертое по счету ежегодное вручение наград собрало лучших представителей украинской музыкальной индустрии. На главной сцене появились такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев, "Антитела".

Награды получили лучшие исполнители Украины, а эффектное шоу в прямом эфире приковывало взгляды зрителей всех возрастов. Именно украинская музыка является флагманской для современной молодежи, поэтому подобные проекты чрезвычайно важны.

Красная дорожка, по которой проходили знаменитости, ни на минуту не оставалась пустой на протяжении нескольких часов до начала грандиозного концерта.

Интервью звезды давали в грин-руме, там же для них проводились всевозможные активности от партнеров мероприятия. "Pepsi" угощали газированными напитками, а радио "Хит Фм" записывало прямые эфиры с ведущими украинскими деятелями шоу-бизнеса.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 2018

Певица года – NKНастя Каменских

Певец года – Олег Винник

Группа года – "Время и Стекло"

Прорыв года – KAZKA

Особенно звездам пришлась по душе моментальная беспроигрышная лотерея от генерального спонсора события - "Украинской Национальной Лотереи".

Они стирали защитное покрытие на цветных билетиках и мгновенно узнавали о подарке, который их ждал прямо во Дворце Спорта, в специально возведенной спонсорами зоне. Кружки, подушки, ручки, билеты в кино и много других приятных мелочей. Главным призом от "Украинской национальной лотереи" была путевка в Барселону на двоих.

Разыгрывалась поездка среди всех посетителей премии "M1 Music Awards", поэтому зрители, пришедшие на концерт и звезды были в равных условиях.

Фото: звездные гости премии

Кстати, именно развлекательная зона "УНЛ" пользовалась самой большей популярностью среди посетителей концерта. Помимо беспроигрышной лотереи, в которой мог принять участие любой желающий, была также и фотозона.

И снова можно получить подарок! За размещенное фото в социальных сетях среди призов были заявлены три мобильных телефона. Так же, можно было сыграть в настоящие моментальные и числовые лотереи, которые являются продуктом компании.

Мы поинтересовались, почему "Украинская Национальная Лотерея" решила так активно участвовать в премии "M1 Music Awards 2018".

Как заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский, компания считает важным развивать проекты социальной ответственности. "Все, что связанно с молодежью, трендами и современными нововведениями мы стараемся поддерживать и развивать. Нам важно получать обратную связь от людей, поэтому мы максимально используем свои возможности для общения с молодежью", - сказал он.

"Украинская национальная лотерея" (УНЛ) активно поддерживает украинских музыкантов. И уже второй раз принимает участие в глобальных музыкальных шоу нашей страны. Весной УНЛ поддержала и помогла возродить легендарный конкурс – национальную музыкальную премию "Золотая Жар птица", которая стала первой в независимой Украине и была основана еще в 1996 году.

"Украинская Национальная Лотерея" не только поддержала проект, но и предоставила возможность всем посетителям стать непосредственными участниками всевозможных активностей. Тысячи людей получили приятные сувениры, вытянув свой счастливый лотерейный билетик. В компании решили, что на премии лотерея должна быть беспроигрышной, так как не желали разочаровать людей на празднике. И, очевидно, добились ожидаемого эффекта. Ведь возле зоны УНЛ даже образовались очереди.

Как отметил генеральный директор УНЛ, для любого бизнеса важно быть социально ответственным, потому что это и есть основной контакт как со своей, так и с потенциальной аудиторией.

"У бизнеса должно быть несколько основ: прозрачность, открытость и близость к народу. "Украинская национальная лотерея" ведет открытый и честный бизнес, мы являемся крупнейшими налогоплательщиками среди лотерейных операторов. Социальные проекты – это наш третий "кит", на котором базируется бизнес компании. Кроме того, на данный момент наша компания является самым крупным налогоплательщиком среди лотерейных операторов страны", - заявил Андрей Бочковский.