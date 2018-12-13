M1 Music Awards 2018: зірки і беспроиграшная лотерея від УНЛ

Фото: Melovin на музичній премії

Українським артистам припала до душі моментальна безпрограшна лотерея від генерального спонсора премії

В Україні відгриміла найголовніша музична подія року - премія "M1 Music Awards 2018". Кращі зірки українського шоу-бізнесу зібралися на грандіозну подію, щоб поборотися за жадану нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1. Під дахом київського Палацу Спорту зібралися тисячі людей і десятки топових артистів.

Четверте щорічне вручення нагород зібрало кращих представників української музичної індустрії. На головній сцені з'явилися такі зірки, як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов, "Антитіла".

Нагороди отримали кращі виконавці України, а ефектне шоу в прямому ефірі приковувало погляди глядачів різного віку. Саме українська музика є флагманською для сучасної молоді, тому подібні проекти є надзвичайно важливими.

Червона доріжка, по якій проходили знаменитості, ні на хвилину не залишалася порожньою впродовж декількох годин до початку грандіозного концерту.

Інтерв'ю зірки давали в грін-румі, там же для них проводилися всілякі активності від партнерів заходу. "Pepsi" пригощали газованими напоями, а радіо "Хіт Фм" записувало прямі ефіри з провідними українськими діячами шоу-бізнесу.

Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 2018

Співачка року – NKНастя Каменських

Співак року – Олег Винник

Група – "Время и Стекло"

Прорив року – KAZKA

Особливо зіркам припала до душі моментальна безпрограшна лотерея від генерального спонсора події - "Української Національної Лотереї".

Вони прали захисне покриття на кольорових квитках і миттєво дізнавалися про подарунок, який їх чекав прямо в Палаці Спорту, в спеціально зведеній спонсорами зоні. Кружки, подушки, ручки, квитки в кіно і багато інших приємних дрібниць. Головним призом від "Української національної лотереї" була путівка в Барселону на двох.

Розігрувалася поїздка серед усіх відвідувачів премії "M1 Music Awards", тому глядачі, які прийшли на концерт і зірки були в рівних умовах.

Фото: зіркові гості премії

До речі, саме розважальна зона "УНЛ" користувалася найбільшою популярністю серед відвідувачів концерту. Крім безпрограшної лотереї, в якій міг взяти участь будь-який бажаючий, була також і фотозона.

І знову можна отримати подарунок! За розміщене фото в соціальних мережах серед призів були заявлені три мобільних телефони. Так само, можна було зіграти в справжні моментальні та числові лотереї, які є продуктом компанії.

Ми поцікавилися, чому "Українська Національна Лотерея" вирішила так активно брати участь у премії "M1 Music Awards 2018".

Як заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський, компанія вважає важливим розвивати проекти соціальної відповідальності. "Все, що пов'язано з молоддю, трендами і сучасними нововведеннями ми намагаємося підтримувати й розвивати. Нам важливо отримувати зворотний зв'язок від людей, тому ми максимально використовуємо свої можливості для спілкування з молоддю", - сказав він.

"Українська національна лотерея" (УНЛ) активно підтримує українських музикантів. І вже вдруге бере участь у глобальних музичних шоу нашої країни. Навесні УНЛ підтримала і допомогла відродити легендарний конкурс – національну музичну премію "Золота Жар-птиця", яка стала першою в незалежній Україні і була заснована ще в 1996 році.

"Українська Національна Лотерея" не тільки підтримала проект, але й надала можливість всім відвідувачам стати безпосередніми учасниками всіляких активностей. Тисячі людей отримали приємні сувеніри, витягнувши свій щасливий лотерейний квиток. У компанії вирішили, що на премії лотерея повинна бути безпрограшною, лскільки не бажали розчарувати людей на святі. І, очевидно, досягли очікуваного ефекту. Адже біля зони УНЛ навіть утворилися черги.

Як зазначив генеральний директор УНЛ, для будь-якого бізнесу важливо бути соціально відповідальним, бо це і є основний контакт як зі своєю, так і з потенційною аудиторією.

"У бізнесу має бути кілька основ: прозорість, відкритість і близькість до народу. "Українська національна лотерея" веде відкритий і чесний бізнес, ми є найбільшими платниками податків серед лотерейних операторів. Соціальні проекти – це наш третій "кит", на якому базується бізнес компанії. Крім того, на даний момент наша компанія є найбільшим платником податків серед лотерейних операторів країни", - заявив Андрій Бочковський.