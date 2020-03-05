Маг ведической традиции предсказал, что вспышка коронавируса Украине не угрожает

Украине не грозит вспышка коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Маг дал несколько рекомендаций для тех, кто хочет защититься от вируса

Никаких предпосылок для того, чтобы в Украине началась эпидемия коронавируса или случилась вспышка COVID-19, нет, утверждает маг ведической традиции, руководитель международной философской Школы "Древнее Тайное Знание" Игорь Мехеда.

"У нас мощные Силы-Хранители и они способны отвести эту опасность от нашей земли", - добавил он.

По его словам, Украина - страна с большим количеством "мест Силы", много областей с благоприятной энергетикой, это способствует здоровью нации. Кроме того, в украинцах заложен огромный внутренний потенциал для того, чтобы справиться с любыми проблемами.

"Люди в принципе сами способны настроить с помощью позитивного мышления свой организм и иммунную систему на противодействие любой болезни. Украинцы в этом сильны", - рассказал Игорь Мехеда.

Кроме того, маг дал несколько рекомендаций для тех, кто хочет защититься от вируса. Например, медитировать.

"Есть много способов войти в медитацию и этим усилить мощность нашей иммунной системы. Простейший способ– попробовать осмыслить стихи 12 главы "Риг-Веды". Это не раз приводило к позитивным сдвигам в здоровье практикующим ведическую медицину", - объяснил маг.

Есть и менее экзотический вариант - не поддаваться панике и постараться мыслить позитивно. "Мысль человека способна генерировать события. Если мы скажем твердо: "Вирус слабее меня, он даже не подойдет ко мне" - то так и произойдет в реальности. А вот если мы будем бояться - то можем и реализовать собственных страх - заболеть самыми разными болезнями", - говорит Мехеда.

Фото: маг ведической традиции Игорь Мехеда (из открытых источников)

При этом он уверен, что сейчас к проблемам и жертвам может привести, скорее, паника нежели сам вирус.

"Есть много примеров в истории, когда толпа, поддаваясь паническим импульсам (в психопрограммировании они обозначаются буквой D - хаос, деструкция), просто сметала саму себя", - напоминает он.

Мехеда призывает в любых условиях оставаться спокойными. Потому что человеческий организм, по словам мага, способен справиться с любым вирусом, но для этого он должен быть спокоен, бесстрашен и уверен в себя.