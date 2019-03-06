Маму Юрия Дудя избили в Москве: первые подробности

На маму и брата Юрия Дудя напали в российской столице

В Москве избили маму и брата популярного российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Как сообщают в социальных сетях, на Анну Степановну и Игоря напали на западе столицы РФ. Сейчас полиция ищет преступников.

В правоохранительных органах не исключают того, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дудя, у которого довольно много критиков и недоброжелателей.

Юрий Дудь (фото: соцсети)

Позже стало известно, что на родственников Дудя напали еще два месяца назад, но российские "стражи закона" якобы отказались расследовать произошедшее. И лишь 6 марта по факту избиения возбудили уголовное дело.

Анна Степановна - преподаватель химии в школе Олимпийского резерва, ей 62 года. Игорю Александровичу (брату Юрия) - 39. Побили их прямо около дома и нападавших было несколько.

"Сразу после этого безобразия Игорь пошел в полицию и написал заявление. Травмы были несерьезными - на взгляд нашей правоохранительной системы. Но вам же больно, когда вас бьют? Анне Степановне тоже было больно и обидно. Но буква важнее духа. В январе полиция отказала в возбуждении дела. Спустя несколько дней прокуратура хмыкнула и отменила решение полиции. Дело вернули на дополнительную проверку и - пожалуйста", - говорится в сообщении канала Mash.

Напомним, что недавно интервью Дудю дал известный украинский журналист Дмитрий Гордон. В частности, в програме "вДудь" он сказал, что "россияне и украинцы изначально братья". При этом он подчеркнул, что "это два разных народа".

Ранее сам Юрий Дудь признался, что ему очень нравится клип украинской певицы Христины Соловий "Тримай". От него он даже "тает и тихонечко кайфует".