Мамы в декрете тоже могут зарабатывать: какие есть способы увеличить свой доход

Сейчас можно работать из дома и в свободном графике, который подойдет мамам в декрете. Некоторые виды работы можно спокойно совмещать с воспитанием малыша. Это позволяет не потерять квалификацию, получить дополнительный доход и даже освоить новое направление.

Мамы в декрете часто задумываются о том, как могут зарабатывать. Многие проводят с детками вместе дома только первый год, а потом выходят на работу.

Как мамы могут зарабатывать в декрете, рассказали в блоге ITstatti.

Почему мамы в декрете хотят работать

Нехватка денег. Это самая частая причина, почему молодые мамы задумываются о работе во время декрета. Известная ситуация - семья вполне комфортно чувствовала себя с двумя зарплатами, но с появлением малыша ситуация изменилась - у мамы доходы только от выплат на малыша, собственно сам малыш, и папа зарабатывает средства для жизни всех троих.

Желание самореализации. Женщины признаются, что во время декрета буквально "выпадают" из жизни. А им хочется профессиональной реализации, заниматься любимым делом и не отставать от развития в своей сфере.

Иметь личные средства на расходы. Просить у мужа не всегда удобно, выплат на ребенка не хватает, а очень хочется иметь больше материального комфорта.

Работа после декрета. Многие молодые мамы понимают, что влиться в обычный рабочий график и быстро адаптироваться после декрета они смогут только в том случае, если будут держать руку на пульсе и продолжать работать.

Фото: Какая работа подойдет мамам в декрете (freepik.com)

Что важно для работающих мам в декрете

Возможность самостоятельно планировать свой график (во время сна малыша, во время его игр и даже во время прогулок).

Возможность в любой момент взять паузу в работе на несколько дней или даже недель

Не перенапрягаться во время работы, чтобы силы оставались на малыша

Выбрать занятость, которая позволит развивать новые навыки или поддерживать те, что уже есть.

Вероятный рост и развитие, в том числе карьерный, финансовый и профессиональный

Фото: Какая работа подойдет мамам в декрете (freepik.com)

Какие варианты работы подойдут мамам в декрете

Создание сайтов - для этой работы не нужны навыки программирования. Сейчас много различных платформ, которые помогают создать сайт с нуля. Нужно немного времени на изучение и усидчивость.

Ведение личного блога - этот способ освоили уже много мам. Нужно создать блог и создавать интересный контент. Когда количество подписчиков станет большим, появятся варианты для постоянного заработка - например, на рекламе детской косметики. Тематика блога может быть любая, необязательно о детях и лучше всего, если это будет тема, в которой вы разбираетесь.

Пошив детской одежды. Если у вас ранее была склонность к шитью, то сейчас вы можете заработать на этом неплохие деньги. Например, шить карнавальные костюмы для самых маленьких - они всегда пользуются популярностью.

Изготовление игрушек. Многие производители когда-то с этого начинали - делали игрушки своими руками. Потом появлялся цех, а потом и целая фабрика. Игрушки можно валять из шерсти, делать из ткани, картона.

Вышивка. Если вас бабушка с детства учила вышивать украинские орнаменты - вам сейчас это может пригодиться. Такие изделия стоят очень дорого.

Бижутерия. Резинки для волос, заколки авторской работы, ленты и прочее - они стоят недорого, но пользуются большим спросом. Например, полноценные комплекты свадебных украшений.

Различный хендмейд. Можно варить мыло или делать свечи, работать с кожей и делать браслеты или сумки. Можно шить шоперы, клатчи, постельное белье для детей. Еще можно вязать теплые вещи, плести из бисера или делать кружева - ручная работы ценится всегда и каждый товар найдет своего покупателя.

Торты и другие блюда на заказ. Вы любите кухню? Чудесно. Сейчас стало популярным покупать блюда для праздничного стола готовыми. И торт - на заказ. А приготовления торта со специальной мастикой - настоящее удовольствие и релакс.

Авторские сладости и конфеты. Это направление сейчас тоже стало очень популярным. Сладости могут быть любыми - от питательных батончиков до леденцов.

Мастер-классы. Своими знаниями по приготовлению тортов, конфет или созданию игрушек вы можете поделиться с другими. Это может быть мероприятие онлайн, текстовый формат с картинками для интернет-магазина или на специальных сайтах.

Услуги на дому. Многие молодые мамы продолжают заниматься любимым делом и в декрете - это услуги визажа, маникюр, массаж, наращивание ресниц, стрижки. Вам нужно место в вашей квартире и вариант подстраховки - бабушка или муж. Клиентами могут быть ваши подруги и соседки.

Няня. Вы сможете присматривать не только за своим ребенком, но и за другими. Оплата отдельной няни не всем по карману, а своеобразный клуб для малышей своих подруг или соседок на пару часов в день - вполне реально.

Торговля в интернете. Можно заниматься оптовой закупкой и продажей товаров через интернет. Создать собственный онлайн-магазин или страницу в соцсетях, где вы будете продавать товары. Это могут быть детские вещи, косметика.

Телефонный консультант. Если у вас спокойный малыш, который дает говорить по телефону - вы можете оказывать услуги консультанта в интернет-магазине. Нужно выбрать магазин, которые не сильно загружен торговлей. На большой поток звонков вы ответить просто не сможете.

Работа с текстами. Вы можете писать тексты, статьи, объявления, рекламу, слоганы и так далее. Заказы есть на специальных биржах, а можно писать самостоятельно и продавать эти тексты в магазинах. Это может быть веб-журналистика, копирайтинг и другие варианты. Как вариант - работа контент-менеджера.

Переводчик. Если у вас высокий уровень знания иностранного языка или даже не одного - можно брать заказы на перевод текстов.

Нейминг. Суть этой работы заключается в придумывании звучных и объемных названий для коммерческих проектов. Это могут быть магазины, сайты, студии.

Постинг. Работа на написании комментариев. Платят за такую работу не очень много, но для старта тот вариант тоже подойдет. Нужно комментировать товары, услуги, оставлять отзывы и создавать позитивный имидж компании.

Работа в издательстве. Если у вас есть диплом филолога и опыт работы корректора или редактора, вы можете брать заказы для вычитывания текстов. Задания могут присылать вам в почту.

Расшифровка аудио и видео. Нужно прослушивать записи или просматривать видео, а потом переносить слова в текстовый документ.

Написание сценариев. В декрете можно писать сценарии телевизионных программ, рекламных роликов, компьютерных игр, сериалов и так далее.

Помощь студентам. За определенную плату можно писать курсовые, рефераты, контрольные и дипломные работы. Такая работа подойдет мамам, которые были отличницами или имеют опыт преподавания.

Репетитор. Принимать учеников можно дома, а можно вести занятия онлайн. Но тут нужно всегда иметь запасной план, если малыш проснется и будет капризничать.

Консультации. Если у вас есть дипломы и опыт работы психолога, врача, юриста, финансиста и экономиста - вы можете давать платные консультации по телефону, или с помощью видеосвязи.

IT-сфера. Все больше мам осваивают работу в IT и в декрете от любимого дела не отказываются. Можно заниматься программированием, дизайном, разработкой приложений, игр, тестированием.

Продвижение сайтов. Без навыков и опыта тут не обойтись, но научиться можно. То есть, вы будете заниматься раскруткой сайтов и выведением их на первые позиции в поисковых системах. А еще можно заниматься оптимизацией сайтов под соцсети, ведением страниц и групп.