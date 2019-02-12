Мангер - это средняя рыба: украинцы о возможном заказчике убийства Гандзюк

Многие пользователи сети уверены, что за убийством Гандзюк стоит кто-то из высших эшелонов власти

Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, скорее всего, "средняя рыба", а за ним стоит кто-то более влиятельный. Такое мнение выразили пользователи сети, комментируя судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Мангеру.

"Мангер - это средняя рыба. Наживка на крупную рыбу", - написал один из пользователей в Twitter.

Другой юзер считает, что в партии Мангера "собрались отбросы, мошенники, предатели, аферюги со всей Украины".

"Теперь добавились убийцы. Князь Лозинский застрелил человека и в партии ему еще благодарность выражали. Теперь Мангер заказал активистку Гандзюк, которая мешала лес вырубать", - добавил он.

Скриншот

При этом некоторые украинцы не исключают, что суд над Мангером - это "новые методы предвыборной лихорадки по устранению конкурентов".

"Один только Мангер, оппозиционный представитель, виноват в покушении на Гандзюк! А тот тип, который лил кислоту и убежал в Россию что, уже не виноват Методы работы бездипломного генпрокурора удивляют. Ждем, что Зеленский будет причастен к покушению на Ноздровскую!" - написал один из комментаторов.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, что 12 февраля в Шевченковском районном суде Киева проходит суд над Владиславом Мангером. Подходы к зданию суда охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии, на заседание пришли друзья убитой Екатерины Гандзюк.