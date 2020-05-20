Не маски и санитайзеры: Комаровский назвал главные правила для работы детсадов (видео)

В Украине ослабляют карантин и открывают детские садики с 25 мая. Такое решение принял Кабинет министров 20 мая, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал возобновление работы дошкольных учреждений и отметил ряд важных условий.

Доктор высшей категории обсудил этот вопрос с руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андреем Александриным. Видео опубликовано сегодня на YouTube-канале Комаровского.

Как подчеркнул эпидемиолог, в Украине детсадики открывать "нужно обязательно".

Комаровский также обратил внимание на важность в условиях пандемии коронавируса вырабатывать детьми коллективный иммунитет.

При этом в учреждении крайне необходимы хорошее проветривание, наличие термометра и гигрометра.

"Требования - не хотелки..., а обязательные условия. Не может существовать детский сад, где в каждой комнате не висят термометры и гигрометры. Но не просто висят! А показывают нужные параметры", - отметил Комаровский.

Также доктор особо подчеркнул важность воздухообмена в садиках, назвав это "ключевым фактором инфицирования или не инфицирования".

"Все остальное: маски, санитайзеры, любые хлорки, любые УВЧ - это все фигня на постном масле по сравнению с воздухообменом. Там, где есть сквозняк, там нет концентрации вируса, который способен погубить человека", - эмоционально высказался Комаровский.

Подводя итоги о главных требованиях для работы детских садиков Комаровский и Александрин обозначили следующие:

Хороший воздухообмен в помещениях и сквозное проветривание

Влажность воздуха в комнате в пределах 40-60%

Температура воздуха в помещении: около 20 градусов (плюс-минус один)

Прогулки на свежем воздухе не менее 4 часов (причем в любую погоду)

Также Комаровский высказал мнение, что в каждом детском саду должны быть правила, которые будут подписывать родители перед тем, как отдавать в него малыша, а вот следить за их выполнением должна специальная государственная организация.

Видео: Комаровский высказался о работе детских садиков в условиях пандемии

Ранее мы писали о том, что Евгений Комаровский объяснил, как вырабатывается коллективный иммунитет на примере кори.