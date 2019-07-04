У Маслякова хотят отсудить КВН: все подробности

Александр Масляков может лишиться прав на "Клуб веселых и находчивых". О своем праве на бренд КВН заявила семья журналиста Сергея Муратова, который является одним из создателей игры. Об этом сообщают росСМИ.

Муратова не стало четыре года назад, но у него есть семья, которая получила по завещанию исключительные авторские права на КВН.

Суд по интеллектуальным правам города Москвы получил иск с требованием оспорить незаконное присвоение бренда КВН у компании Александра Маслякова "АМИК".

При этом семья Муратова и экс-партнер Маслякова Дмитрий Иванов, который руководит компанией "Группа 7", намерены отстоять авторские права на КВН. Игру придумали в 1961 году и права на нее принадлежали не Маслякову.

Александр Масляков (фото: kvn.ru)

Истцов возмутило то, что владельцем всех прав на КВН, согласно документу, который попал в сеть, с 1986 года является Александр Масляков. Первые слушания по этому процессу пройдут в Москве в августе этого года.

Интересно, что Масляков также отреагировала на ситуацию и отправил свой иск в арбитражный суд Москвы. Масляков требует оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей (47 тысяч долларов) за использование бренда КВН в документальном фильме.

Напомним, что Масляков высказался про Зеленского и заявил, что не будет поздравлять его в случае победы на выборах.

Ранее сообщалось о том, что популярный российский актер и юморист Илья Соболев рассказал, что Масляков унижал игроков разных команд.