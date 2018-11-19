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"Семья Масляковых - это мафия": известный юморист рассказал о тайнах КВН

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 12:06
"Семья Масляковых - это мафия": известный юморист рассказал о тайнах КВН
Александр Масляков (фото: kvn.ru)

По словам Соболева, Масляков унижал игроков разных команд

Популярный российский актер и юморист Илья Соболев заявил, что ведущий КВН Александр Масляков - настоящий главарь мафиозного клана, который может позволить себе любую грубость по отношению к КВНщикам.

"Мало денег там зарабатывают. Масляковы себя так ведут. Это мафия, они могут все себе позволить. "У этого мальчика кривые зубы, к черту его" - вот такие комментарии звучат постоянно", - рассказал Соболев в интервью Юрию Дудю.

&quot;Семья Масляковых - это мафия&quot;: известный юморист рассказал о тайнах КВН

Скриншот

После таких замечаний, отметил юморист, люди больше не играют в КВН. 

"Даже если проблема с зубами была не такой уж заметной", - иронично добавил Соболев.

&quot;Семья Масляковых - это мафия&quot;: известный юморист рассказал о тайнах КВН

Скриншот

Напомним, что Александр Масляков и его сын Александр Масляков-младший (которые, кстати, находятся в базе "Миротворца") уже много лет являются бессменными ведущими некогда популярной программы. При этом в последнее время в адрес КВН все чаще звучит критика, так как проект стал скучным.

Ранее мы писали о том, что Масляков "прогнулся" перед Путиным. А перед этим эксперты назвали КВН "пропагандистской машиной" Кремля.

Напомним, не так давно бывший редактор КВН рассказал о жесткой цензуре на российском телевидении, из-за которой множество шуток передачи не попали в эфир.

Видео: РБК-Украина

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