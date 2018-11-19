"Сім'я Маслякових - це мафія": відомий гуморист розповів про таємниці КВН

Олександр Масляков (фото: kvn.ru)

За словами Соболєва, Масляков принижував гравців різних команд

Популярний російський актор і гуморист Ілля Соболєв заявив, що ведучий КВН Олександр Масляков - справжній ватажок мафіозного клану, який може дозволити собі будь-яку грубість по відношенню до КВНщиків.

"Мало грошей там заробляють. Маслякови себе так ведуть. Це мафія, вони можуть собі дозволити. "У цього хлопчика криві зуби, до біса його" - ось такі коментарі звучать постійно", - розповів Соболєв в інтерв'ю Юрію Дудю.

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Після таких зауважень, зазначив гуморист, люди більше не грають в КВН.

"Навіть якщо проблема з зубами була не такою вже помітною", - іронічно додав Соболєв.

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Нагадаємо, що Олександр Масляков і його син Олександр Масляков-молодший (які, до речі, знаходяться в базі "Миротворця") вже багато років є беззмінними ведучими колись популярної програми. При цьому останнім часом на адресу КВН все частіше звучить критика, так як проект став нудним.

Раніше ми писали про те, що Масляков "прогнувся" перед Путіним. А перед цим експерти назвали КВН "пропагандистською машиною" Кремля.

Нагадаємо, не так давно колишній редактор КВН розповів про жорстку цензуру на російському телебаченні, через яку безліч жартів передачі не потрапили в ефір.

Відео: РБК-Україна