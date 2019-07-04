У Маслякова хочуть відсудити КВН: усі подробиці

Олександр Масляков може позбутися прав на "Клуб веселих і кмітливих". Про своє право на бренд КВК заявила сім'я журналіста Сергія Муратова, який є одним з творців гри. Про це повідомляють росЗМІ.

Муратова не стало чотири роки тому, але у нього є сім'я, яка отримала по заповіту виняткові авторські права на КВН.

Суд з інтелектуальних прав міста Москви отримав позов з вимогою оскаржити незаконне привласнення бренду КВК у компанії Олександра Маслякова "АМИК".

При цьому сім'я Муратова і екс-партнер Маслякова Дмитро Іванов, який керує компанією "Група 7", мають намір відстояти авторські права на КВН. Гру придумали в 1961 році і права на неї належали не Маслякову.

Олександр Масляков (фото: kvn.ru)

Позивачів обурило те, що власником усіх прав на КВН, згідно з документом, який потрапив у мережу, з 1986 року є Олександр Масляков. Перші слухання з цього процесу пройдуть в Москві в серпні цього року.

Цікаво, що Масляков також відреагувала на ситуацію і відправив свій позов в арбітражний суд Москви. Масляков вимагає оштрафувати опонентів на 3 мільйони рублів (47 тисяч доларів) за використання бренду КВК у документальному фільмі.

Нагадаємо, що Масляков висловився про Зеленського і заявив, що не буде вітати його у разі перемоги на виборах.

Раніше повідомлялося про те, що популярний російський актор і гуморист Ілля Соболєв розповів, що Масляков принижував гравців різних команд.