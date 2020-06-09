Без масок и дистанции: в Киеве пляжи уже переполнены (фото)

Киевские пляжи уже переполнены
Пляжи в Киеве заполнены отдыхающими. Вчера, 8 июня, на Оболони на одном из пляжей наблюдалось большое количество людей, несмотря на то, что водоем не предназначен для купания.
При этом отдыхающими совсем забыли про социальную дистанцию в полтора метра и других мерах предосторожности, включая маски и перчатки. Об этом сообщает "Типичный Киев" на своей странице в Facebook.
Пляжи в Киеве (фото: facebook.com/watch/kievtypical)
Отдыхающие говорят, что в жару находится в маске и перчатках просто невозможно, поскольку и так тяжело дышать.
Пляжи в Киеве (фото: 44.ua)
Пользователи сети также прокомментировали ситуацию на городских пляжах.
Скриншоты с Facebook
Напомним, киевлянам могут запретить выход на улицу из-за карантина.
Ранее сообщалось о том, что украинцев начали тестировать на иммунитет к COVID-19.
Автор: Роман Мирончук