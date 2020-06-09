Без масок и дистанции: в Киеве пляжи уже переполнены (фото)

Пляжи в Киеве заполнены отдыхающими. Вчера, 8 июня, на Оболони на одном из пляжей наблюдалось большое количество людей, несмотря на то, что водоем не предназначен для купания.

При этом отдыхающими совсем забыли про социальную дистанцию в полтора метра и других мерах предосторожности, включая маски и перчатки. Об этом сообщает "Типичный Киев" на своей странице в Facebook.

Пляжи в Киеве (фото: facebook.com/watch/kievtypical)

Отдыхающие говорят, что в жару находится в маске и перчатках просто невозможно, поскольку и так тяжело дышать.

Пляжи в Киеве (фото: 44.ua)

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию на городских пляжах.

В такую жару на свежем воздухе и в маске? Лучше маршрутки проверьте. Наполненность, дистанцию и наличие масок;

Мы скорее попадем в больницы из-за жары и присутствия масок, которые мешают дышать в такую нереальную жару, нежели из-за ковида. И я не только про пляжи;

Какие маски и перчатки. Хватит издеваться над обществом;

Штрафуйте, и все, другого выхода нет;

На пляж и никак иначе. Нечего карантинить в хорошую летнюю погоду дома. Иначе так иммунитет уничтожить можно, что зимой организм ничему не сможет сопротивляться;

Ахах, да снимите лучше их окончательно с тех, кто продолжает судорожно за маски держаться на улице. Печальное и жалкое зрелище. Оно идет умирает, дышать не может, но приказа ж не было;

Опять будет всплеск заболевших.

Скриншоты с Facebook

Напомним, киевлянам могут запретить выход на улицу из-за карантина.

Ранее сообщалось о том, что украинцев начали тестировать на иммунитет к COVID-19.