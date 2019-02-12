Мать в отчаянии: халатность киевских медиков погубила двухлетнего ребенка

В больнице отсутствовало необходимое оборудование

Видео: (YouTube/ТСН)

В Киевской области двухлетний ребенок перевернул на себя кастрюлю с кипятком и получил более 50% ожогов кожи. Ребенка отвезли в больницу, однако халатное отношение врачей не дало возможности выжить малышу. Об этом информирует ТСН.

Мать ребенка Антонина Клибащук рассказывает: "Я жарила котлеты. И он подошел ко мне и взял за ногу. Я еще и испугалась, потому что муж случайно так пугает. Сыночка, что ты хочешь? Он говорит: Хочу кушать. Я говорю: Зайчик, иди в комнату гуляй. Я пожарю и я вас позову. И он отходит от меня, спотыкается, падает в кастрюлю и кастрюля переворачивается".

Родители мигом вызвали скорую и отвезли ребенка в больницу. Через пять дней маленький организм пережил остановку сердца, из ожогового отделения малыша перевели в реанимацию.

Волонтер Елена Егорова, которая помогала семье, говорит, что в больнице отсутствует необходимое оборудование, чтобы в случае сильных ожогов спасти ребенка. Но, несмотря на это, никто из медиков не обратился в другой центр за помощью.

В больнице комментировать ситуацию с ребенком пока отказываются. А вот в департаменте охраны здоровья уверяют, что условия для лечения детских ожогов есть. Поэтому проводится служебное расследование, чтобы понять, кто на самом деле виноват и почему ребенка не удалось спасти.

Напомним, что в общежитии Днепра вспыхнул пожар. Во время происшествия пострадала студентка, которая находилась в комнате. Ее спасатель вынес из помещения и передал медикам.

Мы писали, что ранее в одном из сел Запорожской области загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина и двое детей. Мать и жена, которая узнала о смерти семьи, совершила самоубийство.Также мы писали о том, что 22 января в Киеве на Борщаговке произошел пожар в одной из кварти жилого дома, в результате чего погибла женщина.