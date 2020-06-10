Медики назвали продукты, убивающие иммунитет

Специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона
Ни для кого не секрет, что оставаться здоровыми и бодрыми желание, которое имеется практически у всех людей. Но как сделать та, чтобы пища не принесла вред. Израильские ученые выяснили, что самыми главными врагами иммунитета могут являться продукты питания и алкоголь.
Специалисты назвали продукты, которые принесут вред вашей иммунной системе. Об этом пишет Новости Ю.
Алкоголь
Исследователи выяснили, что неумеренное потребление алкоголя значительно влияет на иммунный ответ организма, повышая восприимчивость к болезням, таким как пневмония и другие респираторные заболевания.
Сыр
Во многих сортах сыра имеются микробы листерии, которые способны в значительной мере ухудшить иммунную систему, а в мясных продуктах содержатся свободные радикалы, вызывающие мутацию в человеческих клетках с их последующим уничтожением.
Мясо
Употребление красного мяса значительно снижает иммунитет и иногда приводит к онкологическим заболеваниям.
Как мы ранее писали, ученые выяснили новую причину возникновения онкологии.
Автор: Людмила Жукова