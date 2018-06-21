В Мелитополе простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото)

У него диагностировали тромбоз легочной артерии

В четверг, 21 июня, в Мелитополе Запорожской области провели в последний путь бойца Вооруженных сил Украины Андрея Попова. Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

Андрею Попову было 46 лет. Он родился в Мелитополе. В 2005 году переехал в Хмельницкую область.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

На службу был призвал в ходе четвертой волны мобилизации. Вскоре заключил контракт с ВСУ и продолжил служить на должности старшего стрелка.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

Известно, что Попов погиб в городе Попасная Луганской области. 19 июня около полуночи его тело обнаружили сослуживцы. У бойца диагностировали тромбоз легочной артерии. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что 19 июня в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.

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