Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Мелитополе простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 17:08
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

У него диагностировали тромбоз легочной артерии

В четверг, 21 июня, в Мелитополе Запорожской области провели в последний путь бойца Вооруженных сил Украины Андрея Попова. Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

Андрею Попову было 46 лет. Он родился в Мелитополе. В 2005 году переехал в Хмельницкую область.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

На службу был призвал в ходе четвертой волны мобилизации. Вскоре заключил контракт с ВСУ и продолжил служить на должности старшего стрелка.

Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)

Известно, что Попов погиб в городе Попасная Луганской области. 19 июня около полуночи его тело обнаружили сослуживцы. У бойца диагностировали тромбоз легочной артерии. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. 

Ранее сообщалось, что 19 июня в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.

Погибшие герои мая 2018-ого

Во Львовской области умер ветеран АТО На Донбассе боевики обстреляли машину медицинской бригады (фото)
Теги: погибший, АТО, ООС, Мелитополь
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь