В Мелитополе простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото)

У него диагностировали тромбоз легочной артерии
В четверг, 21 июня, в Мелитополе Запорожской области провели в последний путь бойца Вооруженных сил Украины Андрея Попова. Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.
Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)
Андрею Попову было 46 лет. Он родился в Мелитополе. В 2005 году переехал в Хмельницкую область.
Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)
На службу был призвал в ходе четвертой волны мобилизации. Вскоре заключил контракт с ВСУ и продолжил служить на должности старшего стрелка.
Фото: Прощание с героем (ria-m.tv)
Известно, что Попов погиб в городе Попасная Луганской области. 19 июня около полуночи его тело обнаружили сослуживцы. У бойца диагностировали тромбоз легочной артерии. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что 19 июня в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.
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