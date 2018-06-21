У Мелітополі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем (фото)

У нього діагностували тромбоз легеневої артерії

У четвер, 21 червня, в Мелітополі Запорізької області провели в останню путь бійця Збройних сил України Андрія Попова. Про це повідомляє місцеве видання ria-m.tv.

Фото: Прощання з героєм (ria-m.tv)

Андрію Попову було 46 років. Він народився в Мелітополі. У 2005 році переїхав у Хмельницьку область.

Фото: Прощання з героєм (ria-m.tv)

На службу був закликав у ході четвертої хвилі мобілізації. Незабаром уклав контракт з ВСУ і продовжив служити на посаді старшого стрільця.

Фото: Прощання з героєм (ria-m.tv)

Відомо, що Попов загинув в місті Попасна Луганської області. 19 червня близько опівночі його тіло виявили товариші по службі. У бійця діагностували тромбоз легеневої артерії. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було.

Раніше повідомлялося, що 19 червня у Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошковским. Хлопцеві було 20 років.

Загиблі герої травня 2018-го