Менструальная мигрень: тревожные симптомы и как лечить болезнь

Причиной этих видов мигрени является физиологическое снижение уровня эстрогенов и патологическая реакция на это женского организма.

Как лечиться

Лечение этого вида мигрени имеет некоторые особенности и может проводиться совместно с гинекологом, тогда это даст лучшие результаты.

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Одним из вариантов лечения мигрени без ауры является комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Они убирают 2-х фазность цикла и предотвращают колебания эстрогена в середине цикла, что вызывает овуляцию.

КОК подойдут тем пациентам, которые хотят иметь контрацепцию или есть показания к приему контрацептивов (например, эндометриоз). Перед назначением надо консультироваться у гинеколога, измерение артериального давления, другое - по показаниям. Рутинно обследование на гормоны не проводится, особенно с регулярным менструальным циклом.

Как принимать КОК при мигрени

При мигрени мы предпочитаем непрерывный режим приема КОК. То есть, если в упаковке 21 таблетка, то стандартно мы делаем 7 дней перерыв, при мигрени этот перерыв делать не надо, поэтому принимаете 63 таблетки (3 упаковки), а затем перерыв 7 дней.

Такой схемы вы можете придерживаться постоянно и месячных за год у вас будет всего 4 раза.

При использовании вагинального кольца - 21 день стоит кольцо, потом меняете на новое на 21 день, так 3 кольца подряд и перерыв.

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Прием КОК имеют ряд серьезных противопоказаний, в частности мигрень с аурой.

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Другие методы не отличаются от терапии обычной мигрени: