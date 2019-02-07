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Меня сейчас стошнит: мужчина обнаружил неизвестных науке существ (видео)

STYLERЖизнь    07.02.2019 - 23:31

Видео: YouTube/Лев Ґалаґан

Мужчина из Новой Зеландии нашел странные, похожие на пришельцев существа, которые ползали по полу на кухне его матери. Об этом сообщает Daily Mail.

Тим Клерке из города Окленд, который находится на Северном острове Новой Зеландии, обратился к социальным сетям в попытке узнать, что это за существа.

Тим попросил своих друзей из Facebook помочь ему идентифицировать этих существ, которых окрестили, как "существ из фильмов ужасов".

Даже эксперты не смогли прийти к окончательному решению о том, какой тип животных появился на видео. Новозеландская команда по биобезопасности предположила, что на видео были видны оторванные ножки моли.

В то же время эксперты из Оклендского университета придерживаются совершенно другой теории, они говорят, что это видео смонтировано и это все обман.

При этом эксперт по насекомым Эрик Эдвардс сказал, что возможно неизвестные существа могут быть крысохвостыми личинками. Подлинное название существ еще не подтверждено.

Пользователи сети также прокомментировали вид неизвестных существ.

"Это как будто кто-то отрезал нижнюю часть мышей", - отметил один человек.

"Это похоже на фильм ужасов", - написал второй.

"Я хотел бы верить, что это обман, тогда я бы спал лучше" -  отметил напуганный пользователь.

"Деформированные мыши", - прокомментировал пользователь сети.

"Это миниатюрные летучие мыши", - отметил другой человек.

"Кто-то держит их? О Боже мой, меня сейчас стошнит", - сказал другой пользователь.

Напомним, что известная российская певица 18 лет носила в себе личинку.

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