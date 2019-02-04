Меню для годовалого ребенка: полезные продукты

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Узнайте, каким должен быть режим питания ребенка до года и старше

Малышу исполнился годик, он активно растет и развивается, а вместе с ним взрослеет и его рацион питания. Замечательно, если вы продолжаете кормить кроху грудным молоком. Но в отличие от легкого режима питания ребенка до года, в дополнение к маминому молочку и первым прикормам уже должны приходить более серьезные продукты.

Фактически меню для годовалого ребенка должно содержать большинство полезных продуктов из рациона взрослых. Чтобы полноценно расти и развиваться, организму вашего малыша необходимы белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Все они в разных количествах и составе есть в молоке и молочных продуктах, яйцах, мясе, рыбе, овощах, фруктах, и злаках.

Подсказка, какие продукты должны присутствовать в дневном рационе годовалого малыша

Основную долю в меню для годовалого ребенка должны занимать кисломолочные продукты: творожок (50 г), кефир и йогурт (100 мл), молоко или молочные смеси (400 мл).

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Покупайте малышу готовые быстрорастворимые каши для детского питания или же варите самостоятельно из гречки, риса, манки и др. (200 г).

Мясо (60 г) в разные дни чередуйте с рыбой (60 г) и печенью (20 г). Можно готовить курицу, телятину или кролика. Разрешена морская и речная рыба: треска, судак, камбала, зубатка, тунец, дорадо, сибас, хек, потасу, щука, окунь, карп. Из этих продуктов предпочтительно делать паровые котлетки или паштеты, также можно отваривать. 2-3 раза в неделю давайте яйцо (20 г) отдельно или в составе других блюд.

Овощи (200 г) и фрукты с ягодами (100 г) можно давать практически любые из тех, что произрастают в вашем регионе. Их можно готовить в виде пюре, супов, салатов, а также соков. С осторожностью следует вводить красные и оранжевые овощи, а также бобовые. Желательно повременить с экзотикой и цитрусовыми.

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Режим питания ребенка до года и старше