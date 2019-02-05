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Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 16:12
Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей
Иллюстративное фото (pexels.com/chameleon62foto)

Что приготовить годовалому малышу полезное на обед

Узнайте, какие можно приготовить простые, полезные и вкусные блюда для детей в возрасте 1 года, чтобы их рацион был насыщенным и разнообразным.

Мы подобрали для вас популярные питательные угощения, которые вы можете смело включать в детское меню 1 года. В этом возрасте ребенок уже может знакомиться с полезной и многообразной взрослой пищей. А еще у него появляются любимые блюда.

Полезные блюда для детей в 1 год: суфле из рыбы

Для приготовления этого нежнейшего суфле можно использовать речную или морскую рыбу: щуку, форель, судак, зубатку, хек и др. Получая в рационе питания рыбу, организм малыша использует ее для строительства и развития клеток.

Ингредиенты:

  • 100 г рыбного филе,
  • 2 ст. ложки молока,
  • 1 куриное яйцо,
  • 1 ч. ложка муки,
  • 0,5 ч. ложки сливочного масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Рыбу отварите до готовности, удалите возможные косточки и измельчите блендером.
  2. Молоко вскипятите, всыпьте в него муку и перемешайте.
  3. Добавьте в рыбный фарш молочный соус, желток и сливочное масло.
  4. Взбейте белок и аккуратно введите в фарш.
  5. Поместите рыбное суфле в силиконовую формочку и готовьте на пару 20 минут.

Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

Фото: facebook.com/gotovlyu

Питательные блюда для детей в 1 год: морковно-мясные котлетки

Для годовалого малыша разрешены такие виды мяса как курица, индейка, телятина. Включите в детское меню 1 года витаминные котлетки с мясом и морковкой.

Ингредиенты:

  • 150 г мясного фарша,
  • 1 куриное яйцо,
  • 0,5 моркови,
  • 0,5 ч. ложки сливочного масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Отварите до готовности морковь и потрите на крупной терке.
  2. Смешайте мясной фарш, яйцо, морковь и масло. Чуть-чуть посолите.
  3. Сформируйте небольшие котлетки.
  4. Готовьте котлетки на пару примерно 30 минут.

Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

Фото: instagram.com/kris_sport_pp

Витаминные блюда для детей в 1 год: тыквенная каша с рисом

За счет естественной сладости тыквы такая каша не потребует сахара и обязательно понравится ребенку. Тыкву вводите в детское меню с 1 года постепенно и следите за реакцией организма малыша на этот оранжевый овощ, чтобы не было аллергии.

Ингредиенты:

  • 100 г тыквы,
  • 1 ст. ложка риса,
  • 10 г сливочного масла,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тыкву порежьте некрупными кусочками и отварите в воде 10-15 минут.
  2. Влейте молоко и доведите до кипения, следите, чтобы молоко не сбежало.
  3. Затем всыпьте рис, помешивая, доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться под крышкой на 20-30 минут. Следите, чтобы каша не пригорела.
  4. В конце добавьте сливочное масло.

Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

Фото: instagram.com/pp_valenti

Получая разнообразные, сбалансированные, полезные и питательные блюда, ваш ребенок будет расти здоровым, бодрым и жизнерадостным, а это главное для заботливых родителей.

Приятного аппетита и крепкого здоровья вашему малышу!

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