Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

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Что приготовить годовалому малышу полезное на обед

Узнайте, какие можно приготовить простые, полезные и вкусные блюда для детей в возрасте 1 года, чтобы их рацион был насыщенным и разнообразным.

Мы подобрали для вас популярные питательные угощения, которые вы можете смело включать в детское меню 1 года. В этом возрасте ребенок уже может знакомиться с полезной и многообразной взрослой пищей. А еще у него появляются любимые блюда.

Полезные блюда для детей в 1 год: суфле из рыбы

Для приготовления этого нежнейшего суфле можно использовать речную или морскую рыбу: щуку, форель, судак, зубатку, хек и др. Получая в рационе питания рыбу, организм малыша использует ее для строительства и развития клеток.

Ингредиенты:

100 г рыбного филе,

2 ст. ложки молока,

1 куриное яйцо,

1 ч. ложка муки,

0,5 ч. ложки сливочного масла,

щепотка соли.

Приготовление:

Рыбу отварите до готовности, удалите возможные косточки и измельчите блендером. Молоко вскипятите, всыпьте в него муку и перемешайте. Добавьте в рыбный фарш молочный соус, желток и сливочное масло. Взбейте белок и аккуратно введите в фарш. Поместите рыбное суфле в силиконовую формочку и готовьте на пару 20 минут.

Фото: facebook.com/gotovlyu

Питательные блюда для детей в 1 год: морковно-мясные котлетки

Для годовалого малыша разрешены такие виды мяса как курица, индейка, телятина. Включите в детское меню 1 года витаминные котлетки с мясом и морковкой.

Ингредиенты:

150 г мясного фарша,

1 куриное яйцо,

0,5 моркови,

0,5 ч. ложки сливочного масла,

щепотка соли.

Приготовление:

Отварите до готовности морковь и потрите на крупной терке. Смешайте мясной фарш, яйцо, морковь и масло. Чуть-чуть посолите. Сформируйте небольшие котлетки. Готовьте котлетки на пару примерно 30 минут.

Фото: instagram.com/kris_sport_pp

Витаминные блюда для детей в 1 год: тыквенная каша с рисом

За счет естественной сладости тыквы такая каша не потребует сахара и обязательно понравится ребенку. Тыкву вводите в детское меню с 1 года постепенно и следите за реакцией организма малыша на этот оранжевый овощ, чтобы не было аллергии.

Ингредиенты:

100 г тыквы,

1 ст. ложка риса,

10 г сливочного масла,

щепотка соли.

Приготовление:

Тыкву порежьте некрупными кусочками и отварите в воде 10-15 минут. Влейте молоко и доведите до кипения, следите, чтобы молоко не сбежало. Затем всыпьте рис, помешивая, доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться под крышкой на 20-30 минут. Следите, чтобы каша не пригорела. В конце добавьте сливочное масло.

Фото: instagram.com/pp_valenti

Получая разнообразные, сбалансированные, полезные и питательные блюда, ваш ребенок будет расти здоровым, бодрым и жизнерадостным, а это главное для заботливых родителей.

Приятного аппетита и крепкого здоровья вашему малышу!