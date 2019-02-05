Меню для ребенка в возрасте 1 года: вкусные блюда для детей

Что приготовить годовалому малышу полезное на обед
Узнайте, какие можно приготовить простые, полезные и вкусные блюда для детей в возрасте 1 года, чтобы их рацион был насыщенным и разнообразным.
Мы подобрали для вас популярные питательные угощения, которые вы можете смело включать в детское меню 1 года. В этом возрасте ребенок уже может знакомиться с полезной и многообразной взрослой пищей. А еще у него появляются любимые блюда.
Полезные блюда для детей в 1 год: суфле из рыбы
Для приготовления этого нежнейшего суфле можно использовать речную или морскую рыбу: щуку, форель, судак, зубатку, хек и др. Получая в рационе питания рыбу, организм малыша использует ее для строительства и развития клеток.
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Приготовление:
Фото: facebook.com/gotovlyu
Питательные блюда для детей в 1 год: морковно-мясные котлетки
Для годовалого малыша разрешены такие виды мяса как курица, индейка, телятина. Включите в детское меню 1 года витаминные котлетки с мясом и морковкой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Фото: instagram.com/kris_sport_pp
Витаминные блюда для детей в 1 год: тыквенная каша с рисом
За счет естественной сладости тыквы такая каша не потребует сахара и обязательно понравится ребенку. Тыкву вводите в детское меню с 1 года постепенно и следите за реакцией организма малыша на этот оранжевый овощ, чтобы не было аллергии.
Ингредиенты:
Приготовление:
Фото: instagram.com/pp_valenti
Получая разнообразные, сбалансированные, полезные и питательные блюда, ваш ребенок будет расти здоровым, бодрым и жизнерадостным, а это главное для заботливых родителей.
Приятного аппетита и крепкого здоровья вашему малышу!