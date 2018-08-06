Местами дождь и грозы: синоптики дали прогноз погоды на 7 августа

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кратковременные дожди пройдет в юго-восточной части страны

Во вторник, 7 августа, в Украине будет в основном переменная облачность. Дожди с грозами ожидаются в юго-восточных областях страны. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также на Крымском полуострове ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +17 +22 градуса, днем +27 +32 градуса.

В остальных областях осадков не ожидается, переменная облачность.

В западных областях температура днем будет +25 +27 градусов, ночью +14 +16. Очень жарко будет в Ужгороде: днем столбик термометра достигнет +28 +30 градусов.

В северных областях погода будет такая же: от +25 до +27 градусов днем и +14 +17 градусов ночью. Осадки синоптики не прогнозируют.

В центральных областях температура воздуха днем составит +26 +28 градусов. Ночная - от +16 до +19 градусов.

В столице 7 августа будет +25 +27 градусов днем. Ночью от +16 до +28 градусов. Без осадков.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет во вторник, 7 августа.

Также мы писали о том, когда в Украине станет прохладнее.

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