Місцями дощ і грози: синоптики дали прогноз погоди на 7 серпня

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Короткочасні дощі пройдуть в південно-східній частині країни

У вівторок, 7 серпня, в Україні буде переважно хмарно. Дощі з грозами очікуються в південно-східних областях країни. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

В Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також на Кримському півострові очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вночі +17 +22 градуси, вдень +27 +32 градуси.

В інших областях опадів не очікується, мінлива хмарність.

У західних областях температура вдень +25 +27 градусів, вночі +14 +16. Дуже жарко буде в Ужгороді: вдень стовпчик термометра сягне +28 +30 градусів.

У північних областях погода буде така ж: від +25 до +27 градусів вдень та +14 +17 градусів вночі. Опадів синоптики не прогнозують.

У центральних областях температура повітря вдень становитиме +26 +28 градусів. Нічна - від +16 до +19 градусів.

У столиці 7 серпня буде +25 +27 градусів вдень. Вночі від +16 до +28 градусів. Без опадів.

Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде у вівторок, 7 серпня.

Також ми писали про те, коли в Україні стане прохолодніше.

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