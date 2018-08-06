"Набрать в корзины лета": синоптик дала прогноз погоды на 7 августа

На Украину надвигается антициклон
Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет во вторник, 7 августа. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Диденко сообщила, что над Украиной сейчас находится антициклон, благодаря которому в стране преобладает сухая малооблачная погода.
"У нас антициклон и этим все сказано. Ну, может не все, но многое. Поскольку при условии господства антициклона доминирует сухая малооблачная погода. Так будет в Украине завтра, 7 августа", - написала синоптик.
Она объяснила, что антициклон Johannes принесет с собой сухую погоду, а те дожди, которые пройдут в нескольких регионах – следствие соединения высокой температуры воздуха и повышенной влажности.
"Антициклон Johannes приведет сухую погоду. Если где-то несколько местных дождей упадет, это уже не он, это - локальные условия. Когда высокая температура воздуха так привяжется к остаткам влажности в воздухе, что не выдержит и выльется коротким дождем", - пояснила Диденко.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
Она сообщила, что в ближайшие сутки дождь возможен только на юге страны, а температура воздуха будет очень высокой, как в Украине, так и в других странах.
"Большая вероятность осадков ближайшей ночью и рано утром на юге Украины, днем могут какие-то облака походить по Северу. Но в целом будет сухо и солнечно. Жара продолжается. Особенно на юге и востоке, + 28 + 33 градуса. На остальной территории жара будет мягче, + 25 + 28 градусов. Из европейских столиц особенно адски будет завтра в Мадриде и Париже, + 35 + 38 градусов, а по ощущениям и выше. Вниманию парижан и туристов, в Париже жара спадет 8-9 августа, до + 24 + 27 градусов", - отметила синоптик.
Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)
Наталка Диденко сообщила, что во вторник в столице будет очень тепло и без осадков.
"В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем в пределах 27 градусов. В течение недели существенные осадки - вряд ли, ведь - антициклон, температура воздуха практически без изменений, с незначительными колебаниями", - написала Диденко.
Кроме того, она порекомендовала украинцам впитывать в себя последний месяц лета и оставаться здоровыми.
"Всем набрать в корзины много лета, но мудро - без тепловых ударов и солнечных ожогов. Только тепло, солнце, желтые помидоры, бархатную м "пятую, коралловые мальвы, ранние георгины и розовые гладиолусы. Красоты и здоровья", - посоветовала синоптик.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Кстати, ранее мы уточняли прогноз погоды на понедельник, 6 августа.
А также писали о том, когда в Украине станет прохладнее.
Видео: РБК-Украина