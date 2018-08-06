"Набрать в корзины лета": синоптик дала прогноз погоды на 7 августа

Фото: Жара (Drew Angerer/Getty Images)

На Украину надвигается антициклон

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет во вторник, 7 августа. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко сообщила, что над Украиной сейчас находится антициклон, благодаря которому в стране преобладает сухая малооблачная погода.

"У нас антициклон и этим все сказано. Ну, может не все, но многое. Поскольку при условии господства антициклона доминирует сухая малооблачная погода. Так будет в Украине завтра, 7 августа", - написала синоптик.

Она объяснила, что антициклон Johannes принесет с собой сухую погоду, а те дожди, которые пройдут в нескольких регионах – следствие соединения высокой температуры воздуха и повышенной влажности.

"Антициклон Johannes приведет сухую погоду. Если где-то несколько местных дождей упадет, это уже не он, это - локальные условия. Когда высокая температура воздуха так привяжется к остаткам влажности в воздухе, что не выдержит и выльется коротким дождем", - пояснила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что в ближайшие сутки дождь возможен только на юге страны, а температура воздуха будет очень высокой, как в Украине, так и в других странах.

"Большая вероятность осадков ближайшей ночью и рано утром на юге Украины, днем могут какие-то облака походить по Северу. Но в целом будет сухо и солнечно. Жара продолжается. Особенно на юге и востоке, + 28 + 33 градуса. На остальной территории жара будет мягче, + 25 + 28 градусов. Из европейских столиц особенно адски будет завтра в Мадриде и Париже, + 35 + 38 градусов, а по ощущениям и выше. Вниманию парижан и туристов, в Париже жара спадет 8-9 августа, до + 24 + 27 градусов", - отметила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Наталка Диденко сообщила, что во вторник в столице будет очень тепло и без осадков.

"В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем в пределах 27 градусов. В течение недели существенные осадки - вряд ли, ведь - антициклон, температура воздуха практически без изменений, с незначительными колебаниями", - написала Диденко.

Кроме того, она порекомендовала украинцам впитывать в себя последний месяц лета и оставаться здоровыми.

"Всем набрать в корзины много лета, но мудро - без тепловых ударов и солнечных ожогов. Только тепло, солнце, желтые помидоры, бархатную м "пятую, коралловые мальвы, ранние георгины и розовые гладиолусы. Красоты и здоровья", - посоветовала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы уточняли прогноз погоды на понедельник, 6 августа.

А также писали о том, когда в Украине станет прохладнее.

Видео: РБК-Украина