Жарко будет везде: синоптики уточнили прогноз погоды на 6 августа

Фото: Рамка с распылителем в Киеве (УНИАН)

В некоторых областях пройдут дожди

В понедельник, 6 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Местами возможны дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, температура воздуха в некоторых регионах страны превысит отметку в +35 градусов.

В восточных регионах гроза ожидается в Луганской, Харьковской и Полтавской областях. Температура воздуха +28 +30 градусов. В Луганске до +32 градусов.

На юге страны жарко, но без осадков. В Николаеве и Херсоне воздух прогреется до +31 +33 градусов. В Одессе до +35 градусов. В Запорожье +30 +32 градуса.

В Крыму солнечно и ясно. Дневная температура воздуха составит +30 +32 градуса.

На севере страны возможен небольшой дождь. Температура воздуха +26 +29 градусов.

В западных регионах прохладнее. В Ужгороде столбики термометров покажут +27 +28 градусов, ожидается гроза. В Черновцах, Хмельницком и Ивано-Франковске +25 +26 градусов. Дожди синоптики прогнозируют только в Ивано-Франковской области.

В Луцке, Ровно и Львове сухо, облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит +23 +25 градусов.

В центральной части страны ожидаются сильные ливни, местами возможны грозы. Температура воздуха +28 +30 градусов.

В столице 6 августа пройдет небольшой дождь. Температура воздуха +26 +27 градусов. Вечером температура опустится до +23 градусов.

Фото: Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на начало недели дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы сообщали о том, когда в Украину придет похолодание.

Видео: РБК-Украина