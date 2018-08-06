Спекотно буде скрізь: синоптики уточнили прогноз погоди на 6 серпня

Фото: Рамка з розпилювачем у Києві (УНІАН)

В деяких областях пройдуть дощі

У понеділок, 6 серпня, в Україні збережеться спекотна погода. Місцями можливі дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, температура повітря в деяких регіонах країни перевищить позначку в +35 градусів.

У східних регіонах гроза очікується в Луганській, Харківській та Полтавській областях. Температура повітря +28 +30 градусів. У Луганську до +32 градусів.

На півдні країни жарко, але без опадів. В Миколаєві і Херсоні повітря прогріється до +31 +33 градусів. В Одесі до +35 градусів. У Запоріжжі +30 +32 градуси.

У Криму сонячно і ясно. Денна температура повітря складе +30 +32 градуси.

На півночі країни можливий невеликий дощ. Температура повітря +26 +29 градусів.

У західних регіонах прохолодніше. В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +27 +28 градусів, очікується гроза. У Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську +25 +26 градусів. Дощі синоптики прогнозують тільки в Івано-Франківській області.

У Луцьку, Рівному та Львові сухо, хмарно з проясненнями. Опади не очікуються. Температура повітря вдень становитиме +23 +25 градусів.

В центральній частині країни очікуються сильні зливи, місцями можливі грози. Температура повітря +28 +30 градусів.

У столиці 6 серпня пройде невеликий дощ. Температура повітря +26 +27 градусів. Увечері температура опуститься до +23 градусів.

Фото: Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на початок тижня дала народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна