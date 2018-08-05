"Летний дождь с грозой": синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели

Иллюстративное фото: погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцев ожидает жаркая и местами дождливая погода

В понедельник, 6 августа, большую часть Украины накроет жара, однако не обойдется без дождей с грозами. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В наших западных и северных областях в понедельник пройдут кратковременные дожди и грозы. Осадки ослабят жару до +24+29 градусов. На других территориях будет сухо и жарко, +27+33 градуса", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

В то же время Диденко уточнила, какая погода завтра ожидает жителей столицы Украины.

"В Киеве завтра ожидается летний дождь с грозой. Температура воздуха будет на уровне +26+27 градусов", - подчеркнула она.

На протяжении недели, по словам синоптика, будет доминировать высокая температура воздуха. В связи с этим Диденко рекомендует "успеть переносить все шелка, льны и штапели".

Фото: прогноз погоды на начало недели (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики предсказывают наступление абсолютного температурного рекорда, а многие отдыхающие и жители южных регионов без шуток называют погоду адской.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на 5 августа.

До этого мы сообщали, что народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные дни.

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