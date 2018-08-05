"Вынуждены прятаться": как в Европе встретили аномальную жару до +47 градусов

Фото: (instagram.com/krasnozerskoenso)

До повторения рекорда 1977 года осталось набрать один градус

Синоптики предсказывают наступление абсолютного температурного рекорда, а многие отдыхающие и жители южных регионов без шуток называют погоду адской. Людям приходится прятаться от более чем 45-градусной жары, а также терпеть спекулятивные цены на водные ресурсы. Об этом рассказывает "ТСН".

Каждый год в Португалию прилетают туристы со всех концов планеты, чтоб насладиться волнами океана и понежиться на пляже. На текущий момент тысячи туристов жалуются на испорченный отдых и угрозу здоровью.

"Здесь крайне жарко. Мы прячемся от солнца то в ресторанах, то в магазинах, где есть кондиционер. Если температура станет еще выше, мы поедем домой", — говорит турист из Дании Бром Вондервуль.

"Это немного сложно, но мы стараемся держаться. Мы вынуждены бегать по домам, потому что находиться на пляже просто невозможно", — комментирует погоду жительница Лиссабона Мигель Феррейра.

Метеорологи сообщают, что горячий воздух и невыносимая жара пришло в Европу из африканской Сахары. По мнению исследователей, погодные условия, которые удерживаются уже в течение нескольких недель не являются пределом. По имеющейся информации, кое-где отметка термометра достигла рекордных +47 градусов.

"Высокие температурные показатели зафиксированы в центральной и восточной Португалии. Мы сталкиваемся с максимально высоким риском возгорания лесных пожаров", — признается метеоролог Бруно Кафе.

Португальское правительство предупредило граждан об опасности. Возможность возгорания также имеется в соседней Испании. Ветер из Сахары несет с собой не только небывалую духоту, но и пустынную пыль, которая может принести вред здоровью населения. В Италии также фиксируют рекордные показатели жары, столбики термометров в Риме показали +37 градусов.

Украинцам же пустынная жара пока что не грозит. Напомним, что синоптик огорчил украинцев прохладной погодой, прогнозируемой на остаток лета.

Пока продавцы в туристических лавках зарабатывают на спекулятивных ценах на воду. В это время общественные организации раздают тысячи бесплатных бутылок с водой.

"Это замечательная идея. Потому что некоторые продавцы во время жары ищут наживы и хотят продать вам воду втрое дороже", — признается британский турист Говард Стейси.

"Люди действительно благодарны нам за эту инициативу, потому что при таких высоких температурах пить воду крайне необходимо", — признает Роберта Пейс из отдела защиты граждан.

По прогнозам, жара может побить общеевропейский рекорд 41-летней давности — наивысшую температуру, +48 градусов по Цельсию, фиксировали в Афинах в июле 1977-го.

Видео: (tsn.ua)

Ранее мы публиковали прогноз погоды на 5 августа.

До этого мы сообщали, что народный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные дни.

Видео: (video.rbc.ua)