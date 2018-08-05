"Змушені ховатися": як в Європі зустріли аномальну спеку до +47 градусів

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До повторення рекорду 1977 року залишилося набрати один градус

Синоптики передбачають наступ абсолютного температурного рекорду, а багато відпочиваючих та мешканців південних регіонів без жартів називають погоду пекельною. Людям доводиться ховатися від більш ніж 45-градусної спеки, а також терпіти спекулятивні ціни на водні ресурси. Про це розповідає "ТСН".

Кожен рік в Португалію прилітають туристи зі всіх кінців планети, щоб насолодитися хвилями океану і поніжитися на пляжі. На поточний момент тисячі туристів скаржаться на зіпсований відпочинок і загрозу здоров'ю.

"Тут дуже спекотно. Ми ховаємося від сонця то в ресторанах, то в магазинах, де є кондиціонер. Якщо температура стане ще вище, ми поїдемо додому", — каже турист із Данії Бром Вондервуль.

"Це трохи складно, але ми намагаємося триматися. Ми змушені бігати по домівках, тому що перебувати на пляжі просто неможливо", — коментує погоду мешканка Лісабона Мігель Феррейра.

Метеорологи повідомляють, що гаряче повітря і нестерпна спека прийшла в Європу з африканської Сахари. На думку дослідників, погодні умови, які утримуються вже протягом кількох тижнів не є межею. За наявною інформацією, подекуди позначка термометра досягла рекордних +47 градусів.

"Високі температурні показники зафіксовано у центральній та східній Португалії. Ми стикаємося з максимально високим ризиком загоряння лісових пожеж", — зізнається метеоролог Бруно Кафе.

Португальський уряд попередив громадян про небезпеку. Можливість займання також є в сусідній Іспанії. Вітер з Сахари несе з собою не тільки небувалу задуху, але і пустельний пил, який може принести шкоду здоров'ю населення. В Італії також фіксують рекордні показники спеки, стовпчики термометрів в Римі показали +37 градусів.

Українцям же пустельна спека поки що не загрожує. Нагадаємо, що синоптик засмутив українців прохолодною погодою, прогнозованою на залишок літа.

Поки продавці в туристичних лавках заробляють на спекулятивних цінах на воду. В цей час громадські організації роздають тисячі безкоштовних пляшок з водою.

"Це чудова ідея. Тому що деякі продавці під час спеки шукають наживи і хочуть продати вам воду втричі дорожче", — зізнається британський турист Говард Стейсі.

"Люди дійсно вдячні нам за цю ініціативу, тому що при таких високих температурах пити воду вкрай необхідно", — визнає Роберта Пейс з відділу захисту громадян.

За прогнозами, спека може побити загальноєвропейський рекорд 41-річної давності — найвищу температуру, +48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977-го.

Відео: (tsn.ua)

Раніше ми публікували прогноз погоди на 5 серпня.

До цього ми повідомляли, що народний синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на вихідні дні.

Відео: (video.rbc.ua)