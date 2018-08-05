"Літній дощ з грозою": синоптик уточнила прогноз погоди на початок тижня

Ілюстративне фото: погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українців очікує спекотна і місцями дощова погода

У понеділок, 6 серпня, більшу частину України накриє спека, однак не обійдеться без дощів з грозами. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"У наших західних і північних областях у понеділок пройдуть короткочасні дощі та грози. Опади послаблять спеку до +24+29 градусів. На інших територіях буде сухо і спекотно, +27+33 градуси", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

У той же час Діденко уточнила, яка погода завтра очікує на мешканців столиці України.

"У Києві завтра очікується літній дощ з грозою. Температура повітря буде на рівні +26+27 градусів", - підкреслила вона.

Протягом тижня, за словами синоптика, буде домінувати висока температура повітря. У зв'язку з цим Діденко рекомендує "встигнути переносити всі шовки, льони і штапелі".

Фото: прогноз погоди на початок тижня (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики пророкують настання абсолютного температурного рекорду, а багато відпочиваючих та мешканців південних регіонів без жартів називають погоду пекельною.

Раніше ми публікували прогноз погоди на 5 серпня.

До цього ми повідомляли, що народний синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на вихідні дні.

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