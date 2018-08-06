"Набрати в кошик літа": синоптик дала прогноз погоди на 7 серпня

Фото: Спека (Drew Angerer/Getty Images)

На Україну насувається антициклон

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, якою погода буде у вівторок, 7 серпня. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко повідомила, що над Україною зараз знаходиться антициклон, завдяки якому в країні переважає малохмарна суха погода.

"У нас антициклон і цим все сказано. Ну, може не все, але багато. Оскільки за умови панування антициклону домінує малохмарна суха погода. Так буде в Україні завтра, 7 серпня", - написала синоптик.

Вона пояснила, що антициклон Johannes принесе з собою суху погоду, а ті дощі, які пройдуть в декількох регіонах – наслідок з'єднання високої температури повітря і підвищеної вологості.

"Антициклон Johannes призведе суху погоду. Якщо десь кілька місцевих дощів впаде, це вже не він, це - локальні умови. Коли висока температура повітря так прив'яжеться до залишків вологості в повітрі, що не витримає і виллється коротким дощем", - пояснила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в найближчу добу дощ можливий лише на півдні країни, а температура повітря буде дуже високою, як в Україні, так і в інших країнах.

"Велика ймовірність опадів найближчої ночі і рано вранці на півдні України, удень можуть якісь хмари походити по Півночі. Але в цілому буде сухо і сонячно. Спека триває. Особливо на півдні і сході, + 28 + 33 градуси. На решті території спека буде м'якше, + 25 + 28 градусів. З європейських столиць особливо пекельно буде завтра в Мадриді та Парижі, + 35 + 38 градусів, а по відчуттях і вище. До уваги парижан і туристів, у Парижі спека спаде 8-9 серпня, до + 24 + 27 градусів", - зазначила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Наталка Діденко повідомила, що у вівторок в столиці буде дуже тепло і без опадів.

"В Києві 7 серпня буде дуже тепло, але без сильної спеки, вдень в межах 27 градусів. Протягом тижня суттєві опади - навряд, адже - антициклон, температура повітря практично без змін, з незначними коливаннями", - написала Діденко.

Крім того, вона порекомендувала українцям вбирати в себе останній місяць літа і залишатися здоровими.

"Всім набрати в кошики багато літа, але мудро - без теплових ударів і сонячних опіків. Тільки тепло, сонце, жовті помідори, оксамитову м "яту, коралові мальви, ранні жоржини і рожеві гладіолуси. Краси і здоров'я", - порадила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми уточнювали прогноз погоди на понеділок, 6 серпня.

А також писали про те, коли в Україні стане прохолодніше.

Відео: РБК-Україна