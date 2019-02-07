Место, где замучили Оксану Макар, стало объектом для фотосессии

Фото: недострой в Николаеве на улице 3-я Слободская (facebook.com)

Почти 7 лет назад жуткое убийство в Николаеве шокировало всю страну

В Николаеве на крыше недостроенного дома, в котором в 2012 году было обнаружено тело зверски убитой Оксаны Макар, две девушки устроили фотосессию. Как сообщила местная журналистка Екатерина Булаш на своей странице в соцсети Facebook, она вызвала правоохранителей, но до их приезда "модели" успели скрыться.

Также были опубликованы соответствующие снимки.

Девушки фотографировались 5 февраля на крыше здания по адресу ул. 3-я Слободская - в центре города.

Фото с Facebook-страницы Екатерины Булаш

Ранее этот недострой был огражден забором, но не так давно его снесли.

Дом, на котором проходила аматорская фотосессия, имеет дурную славу. В прошлом году там было совершено самоубийство - 12-летний мальчик решил свести счеты с жизнью и спрыгнул с крыши.

Скрин: google.com.ua/maps

В 2012-м в нем произошло жуткое убийство 18-летней Оксаны Макар, которое своей жестокостью взволновало всю страну. Обгоревшую Оксану Макар нашли 10 марта 2012 г. в Николаеве недалеко от стройплощадки. Как выяснилось позже, ее изнасиловали и пытались сжечь заживо в ночь на 9 марта трое молодых людей. Несмотря на оказанную интенсивную медицинскую помощь, Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре.

Убийц девушки приговорили: Евгений Краснощек получил пожизненное заключение, Максим Присяжнюк - 15 лет лишения свободы и Артем Погосян - 14 лет лишения свободы.