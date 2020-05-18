Метеорологи ошарашили погодой на лето в Украине: такого раньше не наблюдалось

Погода в Украине летом будет удивлять украинцев едва ли не каждый день. Если в самом начале лета придет жара, то дальше - резкий спад температуры. В таких "температурных качелях" мы будем жить на протяжение всего летнего сезона, считают метеорологи.

А вот осадки будут атаковать Украину летом 2020-го редко, но метко. Засушливые периоды будут чередоваться с нашествием стихии с грозами, градом и шквалами.

В первые дни июня в Украине установится жаркая погода со значениями +26+30 градусов. Но уже 3-4 числа погода испортится - на Севере +20, в остальных регионах чуть выше - от +21 до +25 градусов. А с 5 июня похолодает еще сильнее - до +13+15 на Севере и в Центре.

Вазира Мартазинова, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии, говорит, что особых аномалий этим летом не будет, но тепло и прохлада будут чередоваться весь сезон. Это связано с активной циркуляцией на больших высотах, чего раньше метеорологи не наблюдали.

"Температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето. Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду", - рассказала климатолог, пишет "Апостроф".

Несмотря на аномально теплую осень и зиму, метеоролог считает, что температурных рекордов этим летом мы не увидим.

"До 40 градусов на территории Украины мы, конечно, не дойдем, но от 30 градусов тепла никуда не денемся", - добавила Мартазинова.

А вот Вера Балабух, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра, считает, что периоды с жаркой погодой до +35 градусов этим летом возможны, но они будут чередоваться с прохладными периодами. Но частыми, как в мае, такие перепады не будут.

Что касается осадков, то в первые дни лета, по прогнозам синоптиков, поливать украинцев будет обильно. Но в целом лето будет не очень дождливым, скорее даже наоборот, считает Вера Балабух.

"Ожидается, что в этом году лето у нас будет достаточно теплое, но засушливое. Дефицит осадков, который наблюдался у нас на протяжении последнего периода, будет и дальше сохраняться", - отметила Вера Балабух и добавила, что осадки хоть и будут редкими, но - меткими.

Метеоролог уверена, что тенденция к увеличению интенсивности таких явлений, как мощные ливни с градом и шквалами будет только усиливаться.

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