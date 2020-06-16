ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева произошло ЧП: стали известны подробности

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 19:02
В метро Киева произошло ЧП: стали известны подробности
ЧП в метро Киева (Фото: Виталия Носач, РБК-Украина)

В Киеве была остановлена вся красная ветка метро

В метро Киева произошла чрезвычайная ситуация. Пассажиры, которые возвращались домой после рабочего дня сообщили, что перекрыта красная линия (Святошинско-Броварская линия в сторону станции метро "Лесная"). Как сообщили предварительно, на рельсы упал человек.

Как сообщила корреспондентка Hromadske, на платформе и в вестибюле образовались очереди и толпы. На станции метро "Театральная" перестали запускать пассажиров на вход.

"На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в туннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранительные органы", - сказано в сообщении Киевского метрополитена.

Также на странице подземки в Facebook сообщили, что движение поездов на красной ветке уже восстановлено.

На данный момент неизвестно кто этот человек и по какой причине ему понадобилось проникнуть в туннель киевского метрополитена.

Стоит отметить, что метро часто становится местом, где происходят странные и непонятные ситуации. Ранее мы рассказывали о том, что в метро Киева мужчину застукали за запрещенным занятием.

А также мы сообщали о том, что в Киеве пассажир так возмутился тем, что его не пустили в троллейбус, что запустил камнем в окно транспорта и ранил другую пассажирку.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины метрочрезвычайное положениеЧП в метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь