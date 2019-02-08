Мгновенная карма: под Одессой трое злоумышленников поплатились за преступление

Коллаж РБК-Украина

Грабители попали в ДТП

7 февраля около 4 часов ночи в поселке Одесской области трое неизвестных ограбили частный дом, а на обратном пути попали в ДТП и были найдены сотрудниками полиции. Об этом информирует Вячеслав Аброськин в социальной сети Facebook.

Уточняется, что грабители были в масках. Спилив металлическую решетку и выбив окно, они проникли в частный дом и нанесли телесные повреждения владельцам дома. Далее супругам сковали наручниками руки и похитили более 12 тыс долларов США, 30 тыс грн, а также различные ювелирные украшения.

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

После чего мгновенно покинули домовладение. Однако после совершения разбойного нападения преступники попали в ДТП. А позже были найдены полицией. Один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения.

Скриншот: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.

Также мы писали о том, что в феврале в Харьковской области на трассе "Киев - Харьков-Довжанский" произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля "Таврия", который стоял на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте.

Напомним, недавно апелляционный суд вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который в октябре 2017 года на трассе Киев-Чоп в селе Колоденка спровоцировал ДТП, в котором погибли 51-летний житель села и 3-летняя девочка. Мужчине дали только три года реального наказания с лишением свободы.