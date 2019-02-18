Миллионные сделки: раскрыта схема обогащения врачей в Киеве

В Институте Сердца заставляют платить огромные деньги за бесплатные операции, говорит журналист

Журналист Александр Курбатов и программа “Наші Гроші” провели расследование, в котором обнаружили огромное состояние известного врача и директора Института Сердца Бориса Тодурова. Интересно, что значительная часть его недвижимости были проведены по документам как подарки.

В комментарии для Styler Александр Курбатов эксклюзивно рассказал, что такие огромные состояния могли быть заработаны в результате ряда нечестных сделок.

В частности, это удается за счет продажи стентов, которые для пациентов уже закупило государство, и которые должны ставить бесплатно. Также - за счет завышения цен на расходные материалы во время тендеров.

Видео: Как Тодуров зарабатывает миллионы на бесплатных операциях (Youtube/Bihus.info)

Когда людям нужны операции при остром коронарном инфаркте, в Институте ставят стенты за огромные деньги, хотя Институт государство точно обеспечивает стентами, которые в 100% случаев инфарктов должны ставить бесплатно, говорит журналист.

“Закупки, операции, которые должны проводиться бесплатно, прежде всего ургентные, за которые не должны брать денег - это неправильно, когда привозят человека, он не может дышать, а ему говорят - “да, слушай, до конца недели - привози”. Есть человек, которому собрали 100 тысяч гривен", - вспоминает он.

Семья пациента ходила к местным депутатам, но те им отказали, вспоминает героев своего расследования Курбатов.

"Все политики им отказали. А скинулись им “всем миром”, люди понемногу перечисляли деньги на карточку. А если бы не скинулись, то что? И когда говорят, что врач должен жить достойно - да, действительно, он должен хорошо зарабатывать. Но тогда есть еще один вопрос: а как должны жить люди, у которых просто сейчас нет в кармане денег, чтобы спасти свою жизнь или жизнь своих родственников, в то время как операции на самом деле являются бесплатными?”, - говорит журналист.

Фото: Имение Бориса Тодурова (скриншот)

По его словам, люди, которые защищают Тодурова, должны задать себе этот вопрос - а как жить остальным украинцам, у которых годовой доход - совсем не миллионы.

“Как им быть, когда их самих привозят в больницу, и вопросом выживания становятся деньги, хотя эти же люди своими налогами за свое спасение уже заплатили. И когда каждый даст себе ответ на эти вопросы, тогда пусть оценивает, правильно мы делаем или нет, когда расследуем таких людей как Тодуров. Мы не ставим под сомнение его достижения как врача или администратора. Мы ставим только один вопрос - почему спасение человека в конечном итоге зависит от толщины его кошелька и почему все, почему мы, все украинцы, должны платить вот эти скрытые коммерческие накрутки на закупках”, - подчеркивает Курбатов.

Напомним, Минздрав требует объяснений от Института Сердца после конфликта с С14.

Кроме того, именно в Институте Сердца скрывался главный “титушка” Крысин.

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