Модного киевского фотографа подозревают в совращении девочек: стало известно имя

Под Киевом задержали известного фотографа по подозрению в совращении несовершеннолетних. 56-летнему мужчине инкриминируют совершение развратных действий в отношении 17-летней девушки и других пострадавших на территории столицы и Обуховского района.

Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Об этом 25 ноября передали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители выяснили, что фотограф развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, так пострадала 15-летняя киевлянка, которую мужчина привез в машине под Обухов.

По месту его работы и в столичной квартире, которую мужчина снимал совместно с сожительницей, полицейские провели обыски и изъяли в качестве вещдоков ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы. Все это направят на экспертизу. Также было изъято авто его гражданской жены, в салоне которой и происходили развратные действия с девушками-подростками.

Полиция сообщила о задержании фотографа за совращение несовершеннолетних (фото: kv.npu.gov.ua)

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 УК.

По данным издания "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник, задержанным является известный украинский фотограф Александр Ктиторчук. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ктиторчук родом из Бердичева под Житомиром. Сейчас он проживает в Киеве, зарегистрирован в Вишневом, преподает в Киевской школе фотографии.

Фотограф сотрудничает со многими популярными украинскими звездами, а также участвует в шоу-программах на ТВ.

Александр Ктиторчук (фото: facebook.com/ktitorchukaleksandr)

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