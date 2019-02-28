Могут забрать квартиру: вокруг новых тарифов ЖКХ вспыхнул скандал

Коллаж РБК-Украина

Юрист рассказал, когда компании действительно имеют право отключить поставку услуги

В Украине повышаются тарифы на коммунальные услуги и задолженности по платежкам у жителей страны начинают расти. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 млрд гривен, но пока его не рассматривали. Существует закон, который позволяет забрать квартиру у жильца, который задолжал за коммунальные услуги более 20 минимальных зарплат (84 тысячи гривен), пишет "КП в Украине".

Но кроме того, украинцам за долги могут отключать коммуникации, при чем в некоторых случаях достаточно всего один раз не заплатить за услуги.

Как пишет издание, проблемы с холодной водой начинаются с 2000-3000 гривен. Отключить поставку холодной воды предприятия не имеют права, но вот заблокировать канализацию может.

"Мы не предоставляем бесплатные услуги, и, если человек не платит по счету, предпринимаются соответствующие меры. Отключить воду мы не можем. Поэтому блокируем канализацию. Действовать начинаем, если долг превышает несколько тысяч гривен. Но хочу сразу отметить: мы очень лояльны к нашим потребителям. Если человек приходит и объясняет причину неоплаты, вносит хоть минимальную сумму по долгу, мы не отключаем его. Лишь после шести проигнорированных предупреждений отправляем бригаду к должнику", - рассказала начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева.

Намного жестче поступают с теми, кто не оплачивает квитанции за электроэнергию. По словам представителя одной из энергетических компаний, сумма долга в платежке значения не имеет. Если потребитель не оплатит квитанцию через две недели получения, то ему просто выключают свет.

Если не оплатить квитанцию за газ в течении 5 дней после получения квитанции, то могут отключить услугу. Но на практике существует максимальный долг: для жителей частных домов – 30 тысяч гривен, для жителей многоквартирных домов – 10 тысяч гривен.

"Согласно договору, потребитель обязан своевременно вносить оплату и в полном размере. В срок не менее 5 рабочих дней с момента получения счета Оператор ГРС имеет право прекратить/ограничить газоснабжение в случае несвоевременной и/или неполной оплаты услуг согласно условиям договора распределения природного газа", - рассказали в ПАТ "Киевгаз" и добавили, что они редко сталкиваются с большими задолженностями.

А вот юристы утверждают, что отключить услугу за одну задолженность компании не имеют права.

"Нет такого закона, согласно которому представитель коммунальных услуг за долги отрезает вам газ/свет/воду и прочее. Если вы не платите по счетам, коммунальная компания имеет право обратиться в суд и потребовать выплатить долг, но не самовольно отрезать вам провода или перекрывать трубы - это самоуправство. Коммунальщики могут разорвать с вами договор, подать в суд, но и на этом этапе, пока не будет вынесено решение, услуги должны предоставляться", - рассказал юрист Ростислав Кравец.

Он добавил, что нужно внимательно изучать договора с поставщиком коммунальных услуг и искать там пункты, которые позволяют отключать услугу. И отключить что-либо через пять дней после того, как платежка была получена и не оплачена – это нарушение стандартного публичного договора.

Если платеж был просрочен, то потребитель должен получить извещение о неуплате. После этого он может пойти на контакт и с ним разрабатывается график погашения задолженности, или вопрос решается другим путем.

Ростислав Кравец утверждает, что если жильцу отключили свет за неуплату, то он имеет право обратиться в суд с претензией на коммунальную компанию.

"Речь идет о случаях, когда сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат - более 80 000 грн. Но тут важно понимать, что под долгом подразумевается - неоплата за ЖКХ, алименты, штрафы и прочее. И долг взимает исполнительная служба, а не сам поставщик услуги. То есть сами, например, газовики не могут отобрать у вас квартиру. Более того, эта мера крайняя, и к ней прибегают очень редко, да и сам процесс непростой - к примеру, если у должника в квартире прописаны несовершеннолетние дети, это уже препятствие к изъятию жилья за долги", - добавил юрист.

Кроме того, стоит помнить о том, что с 1 мая 2019 года за неуплату за природный газ будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общая сумма начисленной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начислять пеню будут с первого рабочего дня, который будет следовать за последним днем крайнего срока оплаты, указанной в квитанции.

Напомним, ранее мы писали о том, что платежки за коммунальные услуги больно ударят по карманам украинцев.

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