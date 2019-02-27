Горячая вода снова подорожает: сколько будем платить

Тарифы на горячую воду повысятся - как экономить (коллаж РБК-Украина)

Повышение тарифов на горячую воду снова ударит по карманам украинцев

В Украине с 1 мая ожидается очередное повышение тарифов. Так, подорожание газа на 15% с 1 мая в Украине приведет к повышению стоимости горячей воды. Эксперты советуют украинцам принимать горячий душ вместо ванной, сообщает Главред.

Так, 1 кубометр газа с 1 мая будет стоить уже 9,85 грн (с 1 ноября произошло повышение до 8,55 грн за 1 кубометр). Соответственно тариф на отопление и горячую воду также повысится на 10-20%.

Если сейчас за один кубометр горячей воды украинцы платят 97,89 грн, то после повышения цены на газ будут платить около 107 грн.

Соответственно, пять минут душа будут стоить 10 грн, а горячая ванна 15-17 грн. Если принимать ванну каждый день, то одному человеку за месяц придется отдать около 500 грн, а принятие душа обойдется в 300 грн.

Еще один вариант экономии - установка специальных насадок на смесители, чтобы снизить пропускную способность до 8-12 литров в минуту.

Сэкономить поможет бойлер, однако, по подсчетам специалистов, окупится он минимум через год. Если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 л подогреть куб воды, нужно примерно 2 часа и 50 кВт×ч электроэнергии. Это обойдется примерно в 65-66 грн. Что на 41 грн дешевле, чем кубометр горячей воды после возможного подорожания.

Правда, тарифы на электроэнергию тоже не долго будут стоять на месте, а за само устройство для нагрева воды придется отдать около 7 тысяч гривен.

К слову, второй этап подорожания ожидается с января 2020 года. Без этого решения Украина не сможет получить финансовую помощь в виде дешевых кредитов от МВФ.

Напомним, уже с февраля в среднем оплата коммуналки вытащила из карманов украинцев дополнительных 300-400 гривен.

Ранее мы писали, что погодные условия могут стать причиной подорожания отдельных продуктов.