"Ніяких теорій змови": українців попереджають про черговий стрибок цін

Колаж РБК-Україна

Цінові стрибки пов'язані з погодними умовами

Генеральний депутат Київської облради і директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що погодні умови можуть стати причиною подорожчання окремих продуктів. Про це експерт повідомив у соціальній мережі Facebook.

Цінові скачки будуть помічені вже на наступних вихідних. Наприклад, картопля буде коштувати від 10 до 20 грн за кіло. Ціни також сильно зростуть на моркву, буряк, капусту, цибулю, гриби і багато інших овочей.

"Ніяких теорій змови - тільки погода. Ми вже спостерігали це минулого тижня, коли температура різко знизилася, а дороги засипало снігом. Через неможливість доставити продукти вчасно вже зараз відбуваються цінові стрибки", - пише експерт.

За словами Дорошенка, виникне дефіцит саме на ринках, хоча у подальшому може торкнутися і окремі магазини, особливо в регіонах, де прогнозується погіршення погоди (Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області).

Разом з тим на ринку буде з'являтися велика кількість овочів і фруктів, які зазнали шкоди від низької температури і втратила зовнішній вигляд. Їх вартість буде помірно низькою.

Скріншот поста: (facebook.com/Alexey Doroshenko)

Нагадаємо, що у магазинах Донецька закінчилися продукти.

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