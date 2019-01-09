В Украине после праздников резко упали цены на продукты

Видео: (YouTube/Cегодня)

Цены на продукты в Украине начали постепенно снижаться после праздников. Так, например, подешевели мандарины, которые стоили нормальных денег еще пару дней назад. Об этом информируют журналисты в сюжете Сегодня.

Мандарин сейчас стоит около 25 гривен за кило, хотя до Нового года цена могла достигать 38 гривен. Что касается яблок - данный фрукт никогда не являлся особо популярным среди покупателей, поэтому и цены остаются демократичными.

Скриншот видео: (YouTube/Cегодня)

Покупательница Наталья подтверждает, что цены на продукты после праздников стали приемлимыми, а некоторые продукты подешевели вдвое. А вот цены перед Новым годом были неймоверно высокими.

"31 числа обычные огурцы стоили 70 гривен за килограмм. Я даже оливье не делала, потому что очень дорого выходит", - пожаловалась женщина.

Продавцы мясных изделий уверяют, что на их продукцию цены не менялись ни до праздников, ни после. Отмечается, что лишь на Рождество был высокий спрос на домашнее сало, поскольку заканчивается пост.

Скриншот видео: (YouTube/Cегодня)

А вот спрос на индейку и говядину после Нового года сильно упал. Перед праздниками данное мясо буквально сметали с прилавков. Телятину сейчас можно приобрести по 140 гривен за кило, а свинину – по 110 гривен за кило.

Напомним, что украинцам рассказали, как выбрать мандарин. Продавец фруктов рассказала, что сладкий качественный мандарин должен быть легким.

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