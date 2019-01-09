В Україні після свят різко впали ціни на продукти

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Ціни на продукти в Україні почали поступово знижуватися після свят. Так, наприклад, подешевшали мандарини, які коштували нормальних грошей ще пару днів тому. Про це інформують журналісти в сюжеті Сьогодні.

Мандарин зараз коштує близько 25 гривень за кіло, хоча до Нового року ціна могла досягати 38 гривень. Що стосується яблук - цей фрукт ніколи не був особливо популярним серед покупців, тому і ціни залишаються демократичними.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Покупниця Наталія підтверджує, що ціни на продукти після свят стали прийнятними, а деякі продукти подешевшали вдвічі. А ось ціни перед Новим роком були надзвичайно високими.

"31 числа звичайні огірки коштували 70 гривень за кілограм. Я навіть олів'є не робила, тому що дуже дорого виходить", - поскаржилася жінка.

Продавці м'ясних виробів запевняють, що на їх продукцію ціни не змінювалися ні до свят, ні після. Зазначається, що лише на Різдво був високий попит на домашнє сало, оскільки закінчується піст.

Скріншот відео: YouTube/Сьогодні)

А ось попит на індичку і яловичину після Нового року сильно впав. Перед святами дане м'ясо буквально змітали з прилавків. Телятину зараз можна придбати по 140 гривень за кіло, а свинину – по 110 гривень за кіло.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як обрати мандарин. Продавець фруктів розповіла, що солодкий якісний мандарин повинен бути легким.

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