"Никаких теорий заговора": украинцев предупреждают об очередном скачке цен

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Ценовые скачки связаны с погодными условиями

Генеральный депутат Киевского облсовета и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что погодные условия могут стать причиной подорожания отдельных продуктов. Об этом эксперт сообщил в социальной сети Facebook.

Ценовые скачки будут замечены уже на следующих выходных. Например, картофель будет стоить от 10 до 20 грн за кило. Цены также сильно возрастут на морковь, свеклу, капусту, лук, грибы и многие другие овощи.

"Никаких теорий заговора - только погода. Мы уже это наблюдали на прошлой неделе, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки", - пишет эксперт.

По словам Дорошенко, дефицит возникнет именно на рынках, хотя в дальнейшем может затронуть и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды (Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области).

Вместе с тем на рынке будет появляться большое количество овощей и фруктов, которые понесли ущерб от низкой температуры и потеряла внешний вид. Их стоимость будет умеренно низкой.

Скриншот поста: (facebook.com/Alexey Doroshenko)

Напомним, что в магазинах Донецка закончились продукты.

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