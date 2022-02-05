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Эта молитва ко дню Ксении принесет благополучие в семье и скорое замужество

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Суббота 05 февраля 2022 20:25
Эта молитва ко дню Ксении принесет благополучие в семье и скорое замужество Молитва ко Дню Ксении (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В воскресенье, 6 февраля православные чтят память блаженной Ксении Петербургской. Давно наши предки по погоде судили, какая придет весна.

Ксении и Оксаны празднуют в этот день свои именины, или День ангела.

Какую молитву нужно прочитать, чтобы получить благополучие в семье – читайте ниже.

Что запрещено делать в этот день

Так, пожилым людям запрещается убирать в доме и перестилать кровать. Также не рекомендуется стричь волосы. Однако, молодые люди, наоборот, должны выполнить всю работу вместо стариков.

В День Ксении нельзя обижать, издеваться и смеяться над людьми.

Молитва Ксении Петербургской

Православные верующие должны помолиться иконе Ксении Петербургской о благополучии в семье и скором замужестве.

Эта молитва ко дню Ксении принесет благополучие в семье и скорое замужествоКсения Блаженная (wikipedia)

"Святая Блаженная Ксения, моли Бога о нас!"

"О, святая преподобная мать Ксения. Под покровом Божьим жившая, ведомая и укреплена.

Заступницей, голод и жажду, холод и зной, упреки и гонения претерпела, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила. Ныне святая Церковь, как благоухание цвета, прославляет тебя.

Перед образом твоим святым, который живее тебя, настоящей с нами, молимся тебе: услышь прошения наши и принеси их к Престолу Господа. Испроси надежду на тебя вечное спасение, на благие дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорби избавление.

Предстань святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим и молись за нас, недостойных и грешных. Помоги, святая блаженная Ксения, младенцев в христианской вере наставить, отроков в вере, честности, богобоязненности воспитать и пошли им успехи в учении; недуги исцели, в семью любовь и согласие пошли.

Ты наша надежда и упование, тебе благодарение возносим и с тобою славим Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

Молитвы желательно читать не только, когда на сердце боль, но ежедневно, утром и вечером.

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя делать в день Максима, приметы.

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