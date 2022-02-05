Ця молитва Ксенії Петербурзької принесе благополуччя в родині та швидке заміжжя

Ксенії та Оксани святкують цього дня свої іменини, або День ангела.

У неділю, 6 лютого православні вшановують пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. Давно наші пращури за погодою судили, яка прийде весна.

Яку молитву потрібно прочитати, щоб отримати благополуччя в родині – читайте нижче.

Що заборонено робити у цей день

Так, літнім людям забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Однак, молоді люди, навпаки, повинні виконати всю роботу замість людей похилого віку.

У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.

Молитва Ксенії Петербурзькій

Православні віруючі мають помолитися іконі Ксенії Петербурзької про благополуччя в родині та швидке заміжжя.

Ксенія Блаженна (wikipedia)

"Свята Блаженна Ксеніє, моли Бога про нас!"

"О свята преподобна мати Ксенія. Під покровом Божим жила, ведена й укріплена.

Заступницею, голод і спрагу, холод і спеку, докори й гоніння зазнала, дар прозорливості й чудотворення від Бога отримала. Нині Свята Церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе.

Перед чином твоїм святим, який жвавіше тебе, справжньої з нами, молимося тобі: почуй прохання наші й принеси їх до Престолу Господа. Випроси надію на тебе вічне спасіння, на благі справи і починання наші щедре благословення, від усяких бід і скорботи порятунок.

Постань святими твоїми молитвами перед Всемилостивим Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних. Допоможи, свята блаженна Ксеніє, немовлят в християнській вірі наставити, отроків у вірі, чесності, богобоязливості виховати й пошли їм успіхи в навчанні; недуги зціли, в сім’ю любов і злагоду пошли.

Ти наша надія і сподівання, тобі подяку підносимо і з тобою славимо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитви бажано читати не тільки, коли на серці біль, але щодня, зранку та ввечері.