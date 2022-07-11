Молитвы на День Петра и Павла: как попросить о заступничестве и здоровье

В День Петра и Павла рано утром принято идти в церковь, однако, если такой возможности нет, то помолиться можно и дома. У святых апостолов просят о заступничестве, защите от темных сил и об исцелении болезней.

Молитва о заступничестве

О преславнии апостоли Петре и Павле, души за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся.

О сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас, молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

Благодарственная молитва

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном камени, в Церковь исповеданием назданный! Моли, да и аз, умными помышлении и плотскими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, Камени живом, избранном, честном, верою наздан всегда совершаюся любовию в храм духовен, в священство свято, вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу.

Святый верховный Апостоле Павле, сосуде избранный Христов, благодати и славы Божия преисполненне! Моли имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне сосуд погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и благопотребен,

на всякое благое уготован. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о здравии

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвенные да не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.