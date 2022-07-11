Молитви на День Петра і Павла: як попросити про заступництво і здоров'я

У День Петра і Павла рано вранці прийнято йти до церкви, однак, якщо такої можливості немає, то помолитися можна і вдома. У святих апостолів просять про заступництво, захист від темних сил і про зцілення хвороб.

Молитва про заступництво

Про преславні апостоли Петра і Павла, душі за Христа зрадили та кров'ю вашою пажити його удобрити! Почуєте чад ваших молитви й зітхання, серцем зламаним нині пріносімия. Се бо беззаконнями затьмаріхомся і того заради бідами, якоже хмарами, обкладіхомся, елеа ж доброго житія зубожінням зело і не возможем противитися вовком хижим, іже розкрадати спадщина Боже зухвало тщатся.

О сильнии! Понесіть немочі наша, не відлучайтеся духом від нас, та не розлучимося в кінець від любові Божого, але міцним заступництвом вашим нас захистіть, нехай помилує Господь всіх нас, молитов ваших заради, нехай винищить же рукописання безмірних гріхів наших і нехай сподобить з усіма святими блаженнаго царства і шлюбу Агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка і поклоніння, на віки віків. Амінь.

Подячна молитва

Святий Верховний Апостолі Петрі, каменю віри, на Христі, наріжному камені, до церкви сповіданням наданий! Молі, та й аз, розумними помислі та плотськими похотении завжди колеблемий, на тоемжде Христі, камені живому, обраному, чесному, вірою наздан завжди звершуюся любов'ю в храм духовний, у священство свято, вознесити жертви духовния Богові Ісусу Христу.

Святий Верховний Апостолі Павлі, посудині обраний Христів, благодаті та слави Божого сповнене! Молі імущаго влада над тварію Творця, та ма, нині посудину погублений, створить собі посудину в честь, освячений і благопотребен,

на всяке благе уготований. Амінь.

Молитва Петру і Павлу про здоров'я

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (ія) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.